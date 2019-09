Majbrits søn fik nyresvigt af sjælden bakterie: - Mine tanker går til de stakkels forældre

I 2012 gennemgik Majbrit Miara enhver forældres mareridt, da hendes syvårige søn Carl blev ramt af E.coli-bakterien VTEC og var indlagt flere uger på Rigshospitalet med nyresvigt.

- Det var voldsomt. Han skulle igennem dialyse hver tredje til fjerde time i døgnet, og der var slanger over alt, fortæller hun syv år senere til Ekstra Bladet.

Torsdag kom det frem, at to danske børn har mistet livet som følge af samme sjældne bakterie, der gjorde hendes søn så syg, og det har sat tanker i gang hos familien i Roskilde.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at miste et barn. Mine tanker går de stakkels forældre - det er helt helt forfærdeligt og vi er meget taknemmelige for, at Carl er her i dag, siger hun tydeligt påvirket.

Diarré og opkast

Vi spoler tiden tilbage til september 2012, hvor Carl havde været syg nogle dage først med diarré og siden opkast. Hans mor betragtede det som 'helt almindelig omgangssyge', og den syvårige dreng virkede da heller ikke særlig mærket af sygdommen.

Alligevel besluttede Majbrit Miara at tage ham til lægen igen, da han ikke fik det bedre efter nogle dage i sengen. Men hun var ikke nævneværdigt bekymret, da hun tog sønnen med til lægen for anden gang på en uge. Højst lidt bekymret for, at han kunne være dehydreret som følge af de mange opkastninger.

Den frygtede VTEC-bakterie ledsages som regel af blodig opkast, men det var ikke tilfældet hos Carl. Alligevel tog lægen blodprøver for en sikkerheds skyld, og heldigvis for det.

- I skal ind på Riget, og det skal gå hurtigt, lød meldingen til familien, da svarene indløb.

Symptomerne VTEC er en forkortelse af verotoksinproducerende escherichia coli . Denne type E. coli giver ofte blodig diarré med svære mavesmerter. Desuden kan den — hyppigst hos børn — føre til en alvorlig tilstand med blodmangel og nyresvigt. - Hold øje med akut maveinfektion, hvor barnet har ondt i maven og diarré, siger Anne Hempel-Jørgensen, der er sektionsleder ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Diagnosen stilles som ved andre diarré-sygdomme ved at påvise bakterien i afføringen. Det er vigtigt at undgå behandling med antibiotika og stoppende midler, da det har vist sig at føre til mere alvorlige sygdomstilfælde. På hospitalet vil man i stedet behandle med øget væsketilskud eventuelt givet som intravenøs behandling. Kilde: Sundhed.dk Vis mere Luk

På hospitalet viste det sig, at Carl ikke kunne udskille væske.

- Jeg havde ikke lagt mærke til, at han ikke kunne tisse. Det ved man jo ikke syvårigt barn, så det fandt vi først ud af efter et par timer. På det tidspunkt havde han nyresvigt, fortæller hun.

Hun opfordrer derfor forældre, der frygter, at deres børn kan være ramt, til at være meget opmærksomme på, om de kan tisse.

14-årige Carl har ikke noget men af sit nyresvigt for syv år siden, men går stadig til årlige tjek. Foto: Privat

Familien var indlagt i knap tre uger på Riget heraf en del af tiden i isolation, og efter han blev udskrevet, skulle Carl til tjek hver anden dag i en længere periode.

Majbrit Miara er ikke i tvivl om, at sønnen var heldig at blive indlagt i sidste øjeblik.

- Jeg tror, det var vores læge, der reddede os. Jeg var ikke alarmeret, for han havde hverken høj feber eller kastede blod. Så havde jeg reageret med det samme. Men trods det var hans tal mega høje og begge hans nyrer var gået i stå, konstaterer hun.

Fik krisehjælp

Oplevelsen var svær for Majbrit Miara at tackle, og hun modtog efterfølgende krisehjælp hos en psykolog. Samtidig frygtede hun og hendes mand, Holger, at deres to andre børn på dengang to og otte år kunne være smittet, hvilket dog viste sig ikke at være tilfældet.

Sønnen derimod var relativt upåvirket af det hele.

- Han havde ikke nogen smerter og lå bare og spillede Playstation. Jeg tror ikke, han opfattede, hvor syg han var, fortæller hans mor.

I dag er hendes søn en frisk 14-årig, der ikke har været påvirket af sin alvorlige sygdom, men selvom det er syv år siden, han var indlagt, går han stadig til kontrol på Rigshospitalet en gang om året, hvor han bliver tjekket for eventuelle senfølger.

Familien har det godt i dag - selvom de, indrømmer Majbrit Miara, nok bruger mere håndsprit end gennemsnittet.

De fandt aldrig ud af, hvad der var skyld i, at Carl blev syg, men man mistænkte oksekød for at være årsagen.

Sidste år blev der anmeldt 495 tilfælde af den sjældne bakterie til Statens Serum Institut, og 21 danskere blev ramt af nyresvigt som følge af infektionen.

