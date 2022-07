Makabert fund: Havskildpadder stukket med kniv

Sidste torsdag gjorde lokale på den japanske ø Kumejima en ubehagelig opdagelse.

Langs kysten på den lille ø fandt de nemlig mindst 30 døde havskildpadder, hvoraf mange af dem var blevet stukket i halsen.

Det skriver BBC.

Flere af skildpadderne havde knivstik i den nederste del af halsen, og nogle var også blevet ramt af knivstik på svømmefødderne.

Ifølge mediet har en fisker erkendt at have såret nogle af havskildpadderne for at fjerne dem fra sit fiskenet, og lokalt politi efterforsker fundet som en sag om dyremishandling.

Der er tale om grønne havskildpadder, som står på IUCN's såkaldte røde liste over truede dyrearter.