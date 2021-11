Make it rain: Penge-konfetti skabte kaos på motorvej

Forestil dig kaosset, der opstår, når der pludselig flyver pengesedler i luften, biler der stopper midt på motorvejen og mennesker, der ligger og samler sedlerne op fra vejbanerne, mens andre jubler og kaster dem op i luften som var det konfetti.

Netop den scene udspillede sig uden for storbyen San Diego i den amerikanske delstat Californien fredag morgen lokal tid.

Situationen opstod, da døren til en pansret pengetransport sprang op, fortalte sergent hos California Highway Patrol (CHP) Curtis Martin.

Pengene lå i tasker, og da en af dem gik i stykker fløj pengesedlerne 'over alt på vejbanerne', som sergenten siger.

Foto: @demibagby på Instagram

Lommerne fulde

Videoer fra stedet viser, hvordan trafikken fuldstændig ophørte. Mennesker kravlede rundt på vejbanerne og stoppede sedlerne i allerede fyldte lommer.

På Instagram har en fitness-influencer ved navn Demi Bagby med 2,6 millioner følgere delt en video fra motorvejen, hvor hun sammen med sine venner vise bundter af penge frem for kameraet.

- Det her er det mest sindssyge, jeg nogensinde har set, siger hun i videoen, inden hun kaster to håndfulde sedler over hovedet og griner op mod himlen.

Myndighederne har udtalt, at der var tale om primært 1-dollarsedler og 20-dollarsedler, skriver lokalmediet San Diego Union Tribune.

Demi Bagby havde en fest på vejbanen. Det er uvist om hun eller hendes venner selv tog kontanter med derfra. Foto: @demibagby på Instagram

Tyveri

Men glæden må have været kort for dem, der kørte derfra med de kolde kontanter. Eller i hvert fald dem, der er blevet fanget på de videoer og billeder, der er blevet delt fra stedet, der nu må forbande den digitale tidsalder langt væk.

For politiet betragter det som tyveri, selvom pengene var på offentlig vej, og de kan nu blive retsforfulgt.

- Hvis en bunke tv'er fra en lastbil falder ud på motorvejen, kan du ikke bare tage dem, sagde færdselsbetjenten Jim Bettencourt fra CHP.

Motorvejspolitiet har siden delt 16 billeder, der på afslørende vis viser nogle af de mennesker, der tog pengene fra vejen, skriver San Diego Union-Tribune.

'Adskillige billeder og videoer blev delt på de sociale medier, og de fangede ansigter og nummerplader fra uheldet.'

'CHP arbejder nu med FBI for at identificere dem, der deltog i pengetyveriet,' sagde betjent Mary Bailey i en meddelelse fredag aften, hvor hun også takkede dem, der allerede havde indleveret tyvegodset.

Politiet 'opfordrede' folk til at returnere pengene inden for 48 timer for at undgå potentielle sigtelser.