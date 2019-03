Maleri vurderet til 4.000 - hammerslag på én million

Et maleri er blevet solgt for én million kroner på Bruun Rasmussen-auktion. Det var kun vurderet til 4.000 kroner. Auktionshuset aner ikke, hvad der er sket

Auktionshuset Bruun Rasmussen har i den grad lavet en vurdering, der har vist sig at være for lav. Mildest talt.

Mandag havde auktionshuset et maleri af 'ukendt maler' under hammeren. Umiddelbart en overskuelig sag med en vurdering på 4.000 kroner.

Auktionen startede klokken 13.42 med et bud på 2.100 kroner fra køberen med nummer 850726. Umiddelbart efter kom en anden køber med nummeret 986443 til. Og derfra tog auktionen fart.

De to bejlere overbød løbende hinanden. Klokken 20.10 lød 850726's bud på 210.000 kroner, men det bud fordobler konkurrenten minuttet senere, hvor buddet lyder på 480.000 kroner.

Hammerslag kommer klokken 20.14, hvor 986443 vinder med et hammerslag på én million kroner.

Altså ender maleriet med at blive solgt for 996.000 kroner over vurdering.

På kunstnyt spekuleres der i bagsiden, hvor der står noget, som kan læses som Le Brun. Hvis det stemmer med franske Charles le Brun, er der tale om en af de barokkens mest betydningsfulde malere.

Artiklen fortsætter under billedet

Skiltet oppe i venstre hjørne giver nu grund til snak på kunstnyt. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Ved intet endnu

- Hvordan kan I lave en vurdering, der er så meget ved siden af?

- Det er som udgangspunkt heller ikke noget, som vi er super glade for. Vi bestræber os på at ramme skiven så godt som overhovedet muligt hver eneste gang. Men en gang imellem sker der noget, som vi enten ikke er herre over i forhold til, hvad kunder har lyst til at byde. Eller at der er noget, som vi ikke har opdaget, siger Kasper Nielsen, vurderings- og salgsdirektør

- Hvilken af delen gør sig så gældende?

- Det er et godt spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke endnu. Det er klart, at vi er ekstremt årvågne for, at der er sammenhæng mellem vurdering og hammerslag. Og når der så sker sådan en overraskelse - de sker - så er det, at vi kigger efter, om det er det ene eller det andet. Og der er vi ikke kommet til en endelig konklusion endnu.

- Har I været i dialog med personerne bag numrene?

Sælger er glad

- Det er der nogen af mine kolleger, der har. Og det væsentligste er at finde ud af om, at alt er gået, som det skal, og at køberen er klar over, hvad det er, der er købt.

- Hvad siger sælger?

- Sælger er som udgangspunkt vældig begejstret, men det er klart, at når noget afviger så meget, er sælger også nysgerrig og spændt på, hvad der ligger til grund for det. Og om handlen ender med at blive gennemført. Man skal huske på, at der kan være fortrydelsesret på netauktioner.

- Det er derfor, at man skal være registreret med gyldigt kreditkort hos os. Men tingene skal være i mål, før at vi er sikre.

- I mangler at se pengene?

- Præcis.

- Er det danskere eller udenlandske købere, der har været i budkrig?

- Når man sælger eller køber hos os er fortrolighed altafgørende, så det kan vi ikke oplyse om.

- Der er alligevel seks millioner i Danmark og en del milliarder på verdensplan, så du afslører vel ikke noget ved at sige, om det er en dansker eller en udlænding?

- Det er principielt.

- Hvornår regner du med, at der er en afklaring på, om handlen er reel?

- I løbet af næste uge, håber og regner vi med at have en afklaring.