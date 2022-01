Malik blev et tilløbsstykke

Allerede på indfaldsvejene til Bogense kunne man ane, at usædvanligt mange fynboer havde henlagt søndagsturen til den nordfynske perle med nordvendt havn og kyststrækning.

Altså med ansigtet lige i vindretningen fra nord og dermed også de efterfølgende vandmasser, som truede med at forhøje vandstanden med omkring halvanden meter.

Derfor var området omkring Bogense Havn da også forskanset med sandsække i massevis, som dog aldrig for alvor blev våde. Dertil nåede den forhøjede vandstand trods alt ikke, og det var kun i den yderste, nordvestvendte del af havnen, at folk fik våde sko og støvler i søndagssolen.

Foto: Ernst van Norde

Inge Dahl og ægtemanden Poul Erik Hansen havde taget turen på cirka 20 kilometer fra Årup på Midtfyn til havnen i Bogense, men de afviste at være 'oversvømmelsesturister', som Inge Dahl med et smil formulerede det.

- Vi var bare ude på en almindelig hyggetur for at komme lidt væk fra den hjemlige matrikel, og vi havde ikke aftalt på forhånd at køre herop, siger Inge Dahl og fortsætter:

- Men vi kører jævnligt hertil om sommeren for at spise fisk og valgte så også at gøre det i dag. Bølgerne og vinden bider da, men der er heldigvis ikke sket større skader.

'Vildt fascinerende'

Kenneth og Lilli Rasmussen fra Middelfart er også vant til at lægge vejen forbi Bogense, og denne søndag var oplagt at bruge på endnu en tur til den normalt så hyggelige havn med den indbydende badestrand tæt på nu, hvor storm og forhøjet vandstand havde forvandlet sommeridyllen til et barsk vinterscenarie.

Foto: Ernst van Norde

- Ja, det er noget andet end om sommeren, hvor vi ofte kommer her for at hygge og bade. Heldigvis er der ikke tale om voldsomme oversvømmelser og deraf følgende ærgrelser og udgifter for beboere og erhvervsdrivende i området, siger Kenneth Rasmussen, mens hustruen Lilli Rasmussen nikker samtykkende.

Hun lægger dog ikke skjul på, at hun finder det 'vildt fascinerende' at se og føle, når naturen raser, og hun vedkender sig gerne at være én blandt mange vejrturister.

- Man kan ikke gøre så meget ved det (stormen og den forhøjede vandstand). Det er, hvad det er, og det kan jeg godt lide. Jeg kan næsten ikke få nok at sådan noget, smiler Lilli Rasmussen og tilføjer, at hun selvfølgelig samtidig glæder sig over, at Malik var så tilpas mild, at den ikke forrettede nær så store skader som frygtet på forhånd.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Højt at flyve

Foto: Ernst van Norde

Ordsproget om, at intet er mere skidt, end at det er godt for noget, gav også mening ved den vindblæste Bogense Havn søndag.

Her havde 20-30 kitesurfere fundet legetøjet frem, og de så ud til at have det hylende sjovt på bølgerne og i den stive kuling, som løftede flere af dem op i 15-20 meters højde, når det gik vildest for sig.

- Vi kitesurfere elsker stærk vind, og i dag er det helt vildt fedt at være derude, siger Nicolai Bache fra Odense.

Foto: Ernst van Norde

Den 46-årige far til tre nåede ifølge eget udsagn cirka 10 meter op i luften i de 15 til 18 sekundmeters vindstyrke, mens snesevis af tilskuere kiggede med fra strandkanten.

- Forholdene er helt perfekte i dag, men man skal selvfølgelig også passe på sig selv, siger Nicolai Bache, der har surfet de seneste fem-seks år.