Malik er væk: Nu kommer sneen

Stormen har lagt sig.

Malik har passeret landet, der nu ser frem til vådt og nogle steder hvidt nedbør.

Der er frem til næste weekend nemlig udsigt til omskifteligt vejr med nedbør, en smule solskin og plusgrader i dagtimerne. Det siger DMI's vagthavende meteorolog mandag morgen.

- Vi skal have flere nedbørsområder ind over os den kommende uge, som vil være med regn og slud og af og til tøsne. Men der vil også være perioder med en del sol indimellem. Især onsdag, siger meteorolog Bolette Brødsgaard.

Mandag bliver skyet og til tider lidt regn eller slud. Temperaturen kommer til at ligge mellem en og tre graders varme.

Nattefrost kan ikke udelukkes, men det afhænger af skydækket. Natten til tirsdag lyder det eksempelvis fra DMI, at der kan komme ned til to graders nattefrost.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Der var høj vandstand og oversvømmelser flere steder i landet efter stormen Malik

Voldsomt snevejr

Anderledes voldsomt snevejr har ramt USA. Her blev over 2500 flyafgange til og fra USA's lufthavne søndag aflyst, efter at den amerikanske østkyst er blevet ramt af den kraftigste storm i årevis.

Blandt de lufthavne, der har været tvunget til at aflyse hundredvis af afgange på grund af snestorm, er New Yorks to store lufthavne, LaGuardia og John F. Kennedy International Airport, samt Boston Logan International Airport. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I nogle områder er der faldet omkring 60 centimeter sne i løbet af lørdag og natten til søndag.

To elever fra Nantucket High School padler lørdag ned ad en oversvømmet gade på øen Nantucket, der er en del af delstaten Massachusetts. Foto: Ian Williams/Reuters