Malik rammer: Farlige rovdyr låses inde

Normalt har både jaguarerne og hyænerne i Randers Regnskov mulighed for at bevæge sig ud i deres udendørsanlæg, når de har lyst, men sådan bliver det ikke lørdag nat.

Det fortæller dyrepasser i Randers Regnskov Kristian Sørensen.

- Den store kat jaguaren og hyænerne har vi valgt at låse inde i deres indendørsanlæg. Det er længe siden, vi har haft en storm af denne her kaliber, og da det drejer sig om meget farlige dyr, tager vi ingen chancer.

- Så vi har valgt at låse dem forsvarligt inde, så vi er sikre på, at de ikke har adgang til at komme ud før i morgen tidlig, når jeg er mødt ind og har kontrolleret alle hegn, og at alt er okay, siger dyrepasseren.

Artiklen fortsætter under billedet.



Kristian Sørensen er dyrepasser i Randers Regnskov. Foto: Randers Regnskov

Usædvanligt

På trods af det kolde danske klima, kan både hyænerne og jaguarerne normalt også gå udenfor om natten hele året rundt, hvis de ønsker det.

- Vi har før låst dem inde nytårsaften, og det er af frygt for, at nogen skulle springe hul i hegnet, men ellers gør vi det kun, hvis vi skal ind at gøre rent i anlægget.

Og det er meget farlige rovdyr, understreger Kristian Sørensen.

- Det drejer sig om nogle ekstremt farlige arter. Jeg vil hellere stå over for en hanløve end jaguar eller hyæne. Jaguaren har for eksempel det hårdeste bid af alle kattedyr, selvom den kun vejer omkring en tredjedel af en hanløve.

- Og hvis man mødte en jaguar eller en hyæne, så ville man have et alvorligt problem, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.



Randers Regnskov har tre jaguarer, heraf to hanner, og to hyæner. Foto: Randers Regnskov

Hegn

De øvrige dyr som grise og geder kan fortsat gå ud i nat, men er selvsagt ikke farlige.

Derudover er der en risiko for, at glasruder i kuplen ind til regnskoven vil kunne rive sig løs, men der er gitter på indersiden, og dermed er der ikke en risiko for, at eksempelvis slanger vil kunne slippe ud, fortæller Kristian Sørensen.