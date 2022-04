Malmø Kommune politianmelder Rasmus Paludan: - Absurd

Stram Kurs-stifteren er blevet politianmeldt af Malmø Kommune. Hovedpersonen selv finder det 'absurd' og afviser, at der skulle være foregået noget ulovligt

Malmø Kommune ønsker en juridisk gennemgang af, hvad der skete i forbindelse med Rasmus Paludans demonstrationer i Malmø.

Det skriver SVT.

- Vi skal have et samlet billede. Man skal ikke stirre sig blind på, om man kan brænde en koran eller ej, siger Thomas Bull, der er sikkerhedsudvikler i byen Malmø, til SVT.

Politiet i Malmø har modtaget tre anmeldelser mod Rasmus Paludan. To af dem er allerede blevet afvist, mens den sidste anmeldelse fortsat er under behandling ifølge SVT.

Thomas Bull har tidligere selv arbejdet med hadforbrydelser, og han synes det er vigtigt, at hele forløbet bliver grundigt undersøgt.

- Vi møder folk hver dag, der taler om det her, og vi skal vide, hvordan vi skal arbejde i fremtiden. Det er vigtigt, at vi får en juridisk rettergang, siger Thomas Bull.

Paludans koranafbrændinger skaber røre flere steder i Sverige

Paludan: - Absurd

Hovedpersonen selv, Rasmus Paludan, afviser over for Ekstra Bladet, at der skulle være foregået noget ulovligt, og han tager selv politianmeldelsen med ophøjet ro

- Jeg er meget påpasselig med, hvad jeg siger i Sverige. Der er ikke noget juridisk at komme efter, jeg ved, hvad jeg har sagt.

Paludan fortæller, der skal være rum for religionskritik, og retter i samme forbindelse en skarp kritik af anmeldelsen fra Malmø Kommune.

- Jeg synes, det er absurd, at en kommune politianmelder personer, de ikke er enige i politisk.