Malmø roser grænselukning: Danskere har skabt uro

I Malmø glæder man sig over, at den svenske grænse ved midnat natten til tirsdag bliver lukket mod Danmark.

Det siger Katrin Stjernfeldt Jammeh, der er formand for kommunalbestyrelsen i Malmø, til nyhedsbureauet TT.

- Det er meget velkomment. Jeg har tidligere været i kontakt med Mikael Damberg (Sveriges indenrigsminister, red.) og fremført den store uro, som vi har oplevet, fordi mange danskere har valgt at komme til Sverige for at købe julegaver, når så meget har været nedlukket i Danmark.

- Og nu er vi på et niveau, hvor der er fyldt op på vores sygehuse, så beskeden er meget velkommen, siger Karin Stjernfelt Jammeh.

Grænselukningen mod Danmark blev meddelt på et pressemøde og sker for at stoppe spredningen af en ny variant af coronavirus.

Den nye variant er blandt andet fundet i Danmark, men primært i Storbritannien. Her har Sverige indført et indrejseforbud.

Indenrigsminister Mikael Damberg nævnte også specifikt på pressemødet, at Danmark har lukket ned for storcentre.

- Det kan få mange danskere til eksempelvis at tage til Malmø for at købe julegaver, siger Mikael Damberg.

Før pressemødet var også Skånes regionsformand, Carl Johan Sonnesson, ude og opfordre til en grænselukning mod Danmark.

- Jeg synes ikke, at vi skal tage nogen chancer. Får vi ikke stoppet den her nye virusvariant, så spreder den sig snart over hele Sverige, sagde Carl Johan Sonnesson til Dagens Nyheter.

Grænsen er dog stadig åben for svenske statsborgere, der ikke vil blive forhindret i at rejse hjem.

Også andre, der bor eller arbejder i Sverige, samt folk, der transporterer gods, kan få lov at rejse ind.

Grænselukningen vil foreløbigt gælde i en måned.