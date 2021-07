Man kan nu få andet stik med Pfizer-vaccinen tidligere

Det er nu muligt at få sit andet stik med Pfizer-vaccinen allerede tre uger efter første stik.

Det er tidligere end hidtil, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hidtil har det først været muligt at bestille tid til sit andet stik, fire uger efter at man har fået det første stik.

Men nu er det interval altså kortet ned med en uge.

- Det betyder, at man kan blive færdigvaccineret tidligere end hidtil, lyder det i pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen.

Ændringen hænger sammen med, at myndighedernes booking-system er gjort mere smidigt, så det er muligt at fremrykke sin tid.

Man skal blot afbestille sin eksisterende tid og bestille en ny på et tidligere tidspunkt på hjemmesiden vacciner.dk.

Alternativt kan man ringe til sin regionale hotline, som kan være behjælpelig med at bestille tid eller ændre på en eksisterende tidsbestilling.

For vaccination med Moderna-vaccinen gælder der stadig et interval på fire uger mellem første og andet stik.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) er lidt under 2,5 millioner danskere færdigvaccinerede imod coronavirus.

Det svarer til cirka 43 procent af den samlede befolkning.

Selv om en stor del af befolkningen allerede er færdigvaccineret, så er der stadig mange - særligt unge - der endnu ikke er det. Den seneste tid har også særligt unge stukket ud i smittetallene, der har været stigende.

Det er især den mere smitsomme Delta-variant, som først blev opdaget i Indien, der florerer i Danmark i øjeblikket. Otte ud af ti smittede bliver smittet med Delta-varianten.

- Vi har stadig god kontrol med epidemien, men samtidig er det vigtigt at understrege, at covid-19-vaccinerne er et af vores vigtigste våben mod coronavirus på dette punkt i epidemien.

- Vaccinerne har vist, at de har en god effekt; også på de nye, mere smitsomme varianter. Så nu gælder det om at få flest muligt vaccineret, siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Alle over 12 år er blevet inviteret til vaccination imod coronavirus.

Det er gratis og frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet om vaccination.