Mand angrebet af krokodille

En 60-årig er på hospitalet, efter han blev bidt i armen af en krokodille, da han var på en sejltur på Adelaide River tæt på Darwin i Australien.

Det skriver The Guardian.

Mandens tilstand er stabil, efter han blev bidt af krokodillen, som skulle være en tre-fire meter lang.

Springende krokodiller

Biddet resulterede i en voldsom blødning, og inden ambulancen ankom, var han allerede blevet kørt på hospitalet i en privatbil.

Omkring en times kørsel fra Darwin langs Adelaide River er de kendt for en slags turistattraktion, hvor man lokker krokodillerne frem med lokkemad, så de kommer springende.

Det skulle være heromkring, manden er blevet bidt.

Det er stadig uklart, om manden var på arbejde eller var turist.

En velkendt fare

NT WorkSafe er et statsligt organ i det nordlige Australien, som arbejder på at sikre arbejdspladser i området.

De arbejder i øjeblikket på at bekræfte informationer, de fik i nødopkaldet. Samtidigt kommer de med en opsang til, at man bør være opmærksom på krokodiller i området.

'Selvom der ikke er specifikke retningslinjer i forhold til krokodiller, så er krokodiller et stort rovdyr og en velkendt fare for alle, der driver virksomhed i deres habitat,' siger i de i en udtalelse.

'Alle virksomheder i krokodille-områder har pligt til at minimere - eller hvis muligt fjerne - risici for at blive skadet af krokodiller.'