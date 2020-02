Mand anholdt: Lavede corona-joke på fly

Det var angiveligt ønsket om at blive en stjerne på sociale medier, der mandag fik 28-årige canadiske James Potok til at rejse sig op på et fly og meddele sine medpassagerer, at han muligvis var smittet med coronavirus. Det skriver blandt andet canadiske CBC og Business Insider.

WestJet-flyet var lettet fra Toronto med kurs mod Jamaica og havde været i luften i to timer, da Potok tændte sit kamera, rejste sig op sagde, at han 'havde været i coronavirusens hovedstad', og 'ikke havde det så godt'.

Selvom den 28-årige med det samme afslørede, at der var tale om en joke, fik han ikke den ønskede reaktion fra sine medpassagerer, der have svært ved at det sjove i situationen.

Flyets personale reagerede til gengæld omgående ved at iføre den 28-årige maske og gummihandsker og isolere ham på en sæderække for sig selv, før kursen blev sat tilbage mod Toronto.

'Al omtale er god omtale'

James Potok har også fået en reaktion fra ordensmagten. Da flyet landede blev han undersøgt for coronasmitte og fundet rask, hvorefter han blev anholdt. I marts måned skal han i retten for sit ugennemtænkte forsøg på en joke.

I bagklogskabens ulideligt klare lys har den 28-årige indrømmet, at det måske ikke var det smarteste at gøre.

- Det ser ud til at min handling ødelagde flyvetur og ferie for næsten 250 mennesker, fortæller han til Washington Post.

Adspurgt hvorfor han gjorde det, udtaler James Potok til canadiske Global News, at han 'er kunstner', 'håbede på at lave en video, der kunne gå viralt' og at 'al omtale er god omtale'.

Flere medier beskriver James Potok som en håbefuld rapper og social medie-stjerne, der deler sine egne videoer og musik på blandt andet Youtube og Instagram, hvor han også har delt en video med en undskyldning for det ugennemtænkte stunt.

Du kan se James Potoks undskyldning her.