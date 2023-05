Mand blev reddet af ketchup: Nu raser han mod gigant

47-årige Elvis Francois, der overlevede 24 dage på Det Caribiske Hav ved at indtage regnvand, ketchup og bouillonterninger, er nu skuffet over ketchup-gigant

En spritny båd.

Det var angiveligt det, som 47-årige Elvis Francois, der tidligere i år overlevede 24 dage på Det Caribiske Hav ved kun at indtage regnvand, ketchup og bouillonterninger, var blevet stillet i udsigt af ketchup-giganten Heinz.

Men sådan skulle det ikke gå. Ifølge Francois har Heinz nemlig kun sendt ham en sum penge, der rækker til en lille brugt båd. Det skriver Insider.

Ifølge mediet har Heinz givet den 47-årige 40.000 øst-caribiske dollar, hvilket svarer til omkring 100.000 danske kroner.

Overrasket

Til mediet forklarer selskabet, at de er kede af, at 'ketchup-manden' er blevet skuffet over den økonomiske støtte.

'Intentionen var at købe en ny båd, men Francois foretrak penge,' skriver de.

Heinz fortæller samtidig, at de forud for den økonomiske støtte havde undersøgt båd-markedet og fundet frem til et beløb, som de fandt tilstrækkeligt, så han kunne købe en båd af højere kvalitet, end den han havde.

- Vores eneste mål var at glæde Hr. Francois, og hvis han ikke er i stand til at købe en ordentlig båd, så tager vi gerne et kig og finder ud af, om der er behov for yderligere midler, fortæller Heinz.

Elvis Francois, der er fra den caribiske ø Dominica, blev efter de 24 dage til søs reddet af den colombianske flåde.

Hans båd havde efter et stormvejr løsrevet sig fra den havn, hvor den lå, og endte altså i Det Caribiske Hav.