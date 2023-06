Mand boede på luksushotel i to år uden at betale

En indisk mand forlængede sit ophold på et femstjernet hotel i 603 dage uden at betale en krone

Alle kan nok nikke genkendende til lysten til at forlænge et ferieophold, når ferien lakker mod enden. Det er dog de færreste, der er klar på to hele år mere.

Det indiske politi efterforsker lige nu en mand, der tilsyneladende har tilbragt hele to år på et femstjernet hotel. Uden at betale.

Det skriver The Guardian.

Manden havde booket et ophold på Roseate House hotellet i Delhi 30. maj 2019 til dagen efter, men endte med at blive 603 dage længere, end han havde betalt for.

'Regnskaber blev forfalsket for at skjule den faktiske udestående betaling', lød politianmeldelsen på.

Hotellets ledelse har imidlertid også anmeldt en række af hotellets egne ansatte, som de mener har deltaget i bedrageriet. Hotellet mistænker, at manden har bestukket ansatte til at manipulere med oplysninger i hotellets systemer.

Manden har et udestående med hotellet på omkring en halv million kroner.