Mand bruger formue på operationer: Vil ligne en 'dulle-gudinde'

Man kan have mange forskellige hobbyer, men det er nok de færreste, der betragter plastikoperationer som deres.

Det gør James Holt fra Manchester i England dog. Han får hver eneste måned lavet fylde-indsprøjtninger, så han kan få et mere feminint udseende.

Men det er ikke for sjov, for han er nemlig på en mission - han vil ligne en 'dulle-gudinde'.

Det skriver Mirror og Daily Star.

Mange års arbejde

Siden han var en teenager, har James Holt haft en trang til at skille sig ud fra mængden, og han hadede at se 'ordinær' ud. Derfor har han siden brugt mere end 50.000 britiske pund på sit udseende, hvilket svarer til omkring 425.000 danske kroner.

Pengene er gået til to næseoperationer, fylde i ansigtet, botox i panden, fylde i læberne, kæbeoperationer og botox i armhulerne for at hindre sved.

Det hele startede for otte år siden, at de mange operationer gør nu, at han betragter det som sin hobby.

Sådan så James ud før. Foto: Mediadrumworld.com / James Holt

Kunderne betaler

Pengene til de mange operationer kommer fra hans arbejde som webcam-model online. Her betaler mænd for at se ham, og de giver ham også gaver i form af make-up, sko og parykker. Enkelte betaler endda for en ferie.

Samlet har han modtaget penge og gaver til en samlet værdi af omkring 100.000 britiske pund, svarende til 850.000 danske kroner.

En af hans kunder betalte sågar for, at James Holt og hans venner kunne have en 'botox og fylde'-fest.

Foto: Mediadrumworld.com / James Holt

Ultimativ dulle

James Holt stopper ikke med at få lavet skønhedsoperationer lige foreløbigt.

'Jeg ændrer hele tiden på mit ansigt. Jeg ser det ikke som en stor ting at få ting lavet hele tiden, for det er det, der skal til, hvis jeg skal nå mit mål.'

'Målet er en fuldstændig forvandling fra top til tå, så jeg kan blive den ultimative dulle-gudinde. Jeg vil være min egen ting, den ultimative dulle og mit eget køn,' siger James Holt ifølge Mirror.

Foto: Mediadrumworld.com / James Holt