Mand dømt: Truede kirke med ildebrand og rockere

En mand er nu blevet dømt for at have truet Jehovas Vidner i Helsingør

Det er ikke altid nemt for Jehovas Vidner at hverve nye medlemmer til den kristne gruppe.

Det fik den religiøse menighed lov til at opleve, da en 46-årig mand truede dem med at brænde deres kirke ned og sende rockere efter dem.

Det skriver Helsingør Dagblad, der er i besiddelse af dombogen og anklageskriftet fra sagen, hvor manden var tiltalt.

Episoden fandt sted 22. maj 2022.

Voldsomme trusler

Under retssagen fortæller flere vidner, der blev truet af den 46-årige, at mandens kone havde udvist interesse for Jehovas Vidner.

Men ifølge mandens udlægning ville de ikke lade hans kone være i fred, så han greb telefonen og ringede til flere af menighedens mandlige medlemmer, hvor han ifølge dombogen truede dem.

Truslerne lød blandt andet på, at han ville brænde Rigssalen ned, som Jehovas Vidner kalder deres kirke, og sende rockergruppen Satudarah efter dem.

Et af vidnerne, der blev truet, fortæller dog, at Jehovas Vidner fulgte de procedurer, de sædvanligvis følger i deres forkyndelse.

Dømt

Den 46-årige mand nægtede sig skyldig, men blev dømt for begge trusselsforhold.

Det blev anset for en skærpende omstændighed, at truslerne blev fremsat mod en religiøs minoritet, mens det blev vurderet som formildende, at det skete i afmagt og frustration, hedder det i præmissen for dommen, skriver Helsingør Dagblad.

Manden blev idømt 30 dages betinget fængsel.