Mand fra Herlev vandt milliongevinst: Nu skal jeg ikke skilles alligevel

En mand i 60'erne fra Herlev Kommune, som ønsker at være anonym, vandt en større milliongevinst på Eurojackpot, og nu er hans ægteskab angiveligt reddet.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelse.

Fantastisk

Manden er tilknyttet et plus-abonnement hos Danske Spil, som betyder, at han spiller fast hver uge om pengepræmier. Han var dog ikke tilknyttet deres mail og sms-service, så han havde ikke fået direkte besked om, at han havde vundet 3.448.609 kroner.

Men så ringede hans telefon. Det var Danske Spils Kundecenter, der havde en glædelig nyhed til ham.

- Altså det var jo helt surrealistisk. Jeg troede slet ikke på det i første omgang, men han sagde, at jeg jo kunne logge på min konto og se, at den var god nok. Jeg må da indrømme, at der kom en tåre i øjenkrogen både hos min kone og jeg, siger manden.

Konen har dog igennem længere tid været yderst utilfreds med, at manden har brugt mange penge på Eurojackpot. Men pengegevinsten har tilsyneladende været godt for ægteskabet.

- Jeg har spillet i mange år, og da min kone og jeg gik på henholdsvis pension og efterløn for nogle år siden, så har min kone været lidt sur over, at jeg stadig brugte penge på at spille. Men nu er hun ganske tilfreds og vil ikke skilles alligevel, siger han og griner højlydt.

Dejlig saltvandsindsprøjtning

Ægteparrets opsparing var ved at være brugt, så de nybagte millionærer er meget glade for pengene.

- Man lever jo ikke som konger og baroner, når man er på henholdsvis efterløn og pension. Så der var ved at være lidt lavvande i kassen efterhånden, fortæller han.

Parret vil give nogle af pengene til deres børn og børnebørn. Derudover skal pengene på kort sigt bruges til tre nye bh'er til konen og på en rejse til New York eller De Vestindiske Øer.

