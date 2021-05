Mand fundet død i dinosaur-statue

En 39-årig mand blev i weekenden fundet død i en dinosaur-statue i den spanske by Santa Coloma de Gramenet.

Det skriver BBC og The Guardian, der også viser billeder af statuen.

Manden blev fundet, efter at en far og hans søn lørdag lagde mærke til en mærkelig lugt ved statuen. Faren så mandens lig ligge i benet på dinosaur-statuen igennem en sprække, og derfor blev politiet tilkaldt.

Meldt savnet

Ifølge det spanske politi er der tale om tragisk ulykke.

- Denne mand kom ind i statuens ben og blev fanget. Det ligner, at han prøvede at få fat i en mobiltelefon, han havde tabt, oplyser en talsperson for politiet til The Guardian.

Manden bliver nu obduceret, så det kan blive klarlagt, hvor længe manden har ligget død i statuen. Politiet ved heller ikke, hvordan det lykkedes manden at komme ind i statuen.

Ifølge flere lokale medier blev manden meldt savnet få timer før, at hans lig blev fundet.

Dinosaur-statuen forestiller nærmere bestemt en stegosaurus og blev brugt til at reklamere for en gammel biograf i byen, der ligger lidt uden for Barcelona. Den er nu fjernet, skriver BBC.