Mand gik amok på McDonald's

Sent mandag aften overfaldt en 28-årig mand flere gæster på McDonald's i Aarhus. Nu er han sigtet for vold

Det gik voldsomt for sig, da en 28-årig beruset mand besøgte en McDonald's på Teletorvet i Aarhus C sent mandag aften.

Her opførte han sig aggressivt og slog to personer. Episoden blev overværet af flere vidner.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

'En patrulje kørte til adressen, og foran restauranten så de en 28-årig mand, der stod med knyttede næver og råbte ad nogle andre gæster', står der i rapporten.

Ifølge vidnerne på McDonald's slog manden en 19-årig mand i ansigtet og en 19-årig kvinde på kroppen.

Ingen af de to er kommet alvorligt til skade.

Efter episoden blev den 28-årige anholdt og er nu sigtet for vold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et dobbeltdrab i Kalundborg trækker tråde til banden LTF. Ti mand er sigtet i sagen. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.