Mand græd da han så mail fra Danske Spil: Børnene skal ikke vide det

Da en mand i 50'erne fra Skanderborg Kommune søndag var på vej på arbejde, skulle han hente sin telefon, som lå inde på arbejdsværelset.

Han så, at der var kommet en mail fra Danske Spil, men han tænkte, at det nok var 'de sædvanlige 50 kroner', han havde vundet.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Men jeg studsede godt nok over de mange nuller, fortæller han til Danske Spil.

Da tiøren faldt, løb manden ind ind for at vække sin sovende kone, der fik et stort chok, da han kom stormende ind i soveværelset.

- Jeg tror, jeg forskrækkede hende ret meget. Jeg var jo helt forfjamsket, og jeg må også indrømme, at der var en tåre på min kind. Jeg græder aldrig, så det var helt uvant for hende at se mig sådan. Men den søndag kunne jeg ikke holde det tilbage.

Den jyske familiefar vurderede dog ikke, at den million, han har vundet på Millionærgarantien, er helt nok til at sige sit job op og leve af gevinsten, så af sted på arbejde skulle han alligevel.

- Men der går da mange tanker gennem hovedet på en i forhold til de drømme, man har haft, lyder det fra manden, der er håndværker.

Selvom konen gennem de fem-seks år, han har spillet Lotto på abonnement, flere gange har skældt ham ud for at smide penge ud ad vinduet, er hun ifølge sin mand i dag ret glad for, at han alligevel holdt fast.

Som de fleste lottovindere ønsker parret fra Skanderborg Kommune at være anonyme. Også over for deres egne børn, som ikke får at vide, at de har vundet en million.

- Vi har altid ment, at man skal opdrage sine børn, så de kan klare sig selv. Derfor vil vi ikke sige det. Dermed ikke sagt, at vi ikke vil tilgodese dem. De skal bare forkæles uden at vide hvorfor. Og så giver det ro i maven som far, at man har midlerne til at hjælpe, hvis det skulle komme til det en dag, siger den nyslåede millionær til Danske Spil.

I første omgang, fortæller han, skal pengene bruges til at betale noget gæld ud på parrets hus og bil. Derefter skal de på en lille påskeferie sammen.

