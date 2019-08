Mand har haft rejsning i 14 dage: Penis skal måske amputeres

Det står slemt til for Danny Polaris, der selv skød et ukendt stof ind i sin penis for at få den til at se større ud

En jazzsanger og sex-skribent har været indlagt i to uger med en meget smertelig og livsfarlig erektion, efter at han selv sprøjtede et ukendt stof ind i sin penis for at få den til at se større ud.

Danny Polaris, der oprindeligt er fra Swansea i England, tog det ukendte stof efter allerede at have taget viagra under et møde med en sygeplejerske, han gerne ville i seng med.

Nu skal hans penis måske amputeres.

Det deler han med flere britiske medier som Daily Mail og på sin Facebook-profil, hvor han dokumenterer tiden på hospitalet.

Dagen efter hans date med sygeplejersken og med en stadig erigeret penis, tog Danny Polaris til Pride i Berlin. Han tog et koldt omslag omkring sin penis for at holde smerten nede.

Læger i Berlin har efter hans indlæggelse stukket et langt søm ind i hans urinrør uden bedøvelse og har prøvet at fjerne blod med nåle, men intet har indtil videre virket.

Langsomt bliver blodet dog drænet fra den erigerede penis, fortæller han i en video på sin profil og viser beholderen med blodet frem.

I hans opslag beskriver han smerten som ti ud af ti.

- Det var en af de værste beslutninger i mit liv. Nogle dage vågner jeg og bare græder over, hvor dum jeg var, hvad jeg har mistet, og hvad der kommer til at ske med mig, lyder det.

Nervøs for fremtiden

For sexskribenten er det næsten livsnødvendigt at have et aktivt sexliv, men det kan godt blive en stor udfordring for ham i fremtiden.

- Sex er meget vigtigt for mig. Jeg er en sexskribent, jeg skriver erotik og jeg redigerer det. Jeg har brug for al den hjælp, jeg kan få med det her.

Han er nervøs for, om han nogensinde kommer til at have sex igen, og om det kommer til at påvirke hans åbne forhold til kæresten Philip.

Danny Polaris er blevet diagnosticeret med priapisme, hvilket er en langvarig rejsning på over fire timer.

Ifølge sundhed.dk kan en operation være nødvendig, hvis rejsningen ikke forsvinder efter seks til otte timer. Ofte er det ikke med gode resultater, hvis det tager længere for rejsningen at forsvinde.

Sundhed.dk skriver, at hvis tilstanden ikke går over, vil det ofte lede til svigt af erektion og impotens i fremtiden.

Reagerede med anden medicin

For Danny Polaris har smerterne været så voldsomme, at han er besvimet flere gange og de mange blodansamlinger, der findes i hans penis kan ifølge de tyske læger være livstruende.

Jazzsangerens egen forklaring på, hvordan tilstanden opstod, er, at det var hans date, der gav ham stofferne til en større penis inden samleje. Han stolede på manden, fordi han var sygeplejerske.

Stoffet har dog ifølge lægerne reageret på den HIV-medicin og viagra, som allerede var i Danny Polaris system, og det er det, der har forårsaget den langvarige rejsning.

Flere af Dannys venner har oprettet en indsamlingsside til ham, fordi han under sin lange indlæggelse har svært ved at betale sine udgifter.