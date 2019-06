Mand har levet af råt kød i ti år: - Jeg slagter dyrene foran mine børn

Kød, kød og atter af kød.

Derek Nance er en sand kødæder, for han har ikke spist andet i ti år. Og han har aldrig følt sig sundere eller friskere.

Nu løfter han sløret for, hvordan hans liv hænger sammen.

Det fortæller amerikaneren i en dokumentar, som Barcroft TV har lavet.

Typisk måltid for Derek og familien. Foto: Screengrab

'Kød virker'

36-årige Derek Nance bor i den amerikanske delstat Kentucky sammen med sin kone, Joann, og fire børn.

Som barn havde Derek allergi for det meste mad. Men for mange år siden stødte han på den amerikanske forening The Weston Price Foundation, som studerer og analyser alternative diæter. Det var her igennem, at fik han øjnene op for en diæt bestående af råt kød.

- Jeg havde svært ved at fordøje mad generelt, men kød virkede for mig, siger Derek Nance.

Og der gik ikke lang tid før, at han fik smag for det, og nu er der gået ti år.

- Jeg har aldrig følt mig sundere eller friskere, fortæller han.

Råt kød kan dog være lidt svært tygge og bide i, så når tiden er knap, kommer han det i blenderen og laver en smoothie. De fleste mennesker ville umiddelbart proppe blenderen med frugt, men det gør Derek ikke. Der skal gerne lever, øjne og råt kød i.

- Råt kød byder på flere vitaminer, så jeg tror, at min krop har godt af det, fortæller han.

Råt kød og en smule vand. Så har Derek lavet sin lækre smoothie. Foto: Screengrab

Ifølge Derek Nance sparer han en masse penge på sin livsstil. For omkring 1300 kroner har han nok kød til en måned. Og det er godt givet ud, når man kun spiser kød.

- Jeg køber ikke kød hos købmanden eller slagteren. Jeg kører ud til små bondegårde, hvor de har masser af dyr. Så køber jeg nogle dyr og slagter dem i min baghave. Det er sjovt, lyder det fra ham.

Hans kone, Joann, var tidligere vegetar, men det har hun droppet.

- Jeg var helt klart forblevet vegetar, hvis jeg ikke havde mødt Derek. Men han behandler dyr godt og den måde, som han slagter dyrene på, er langt bedre end, hvad kommercielle supermarkeder gør, siger Joann.

Sådan ser køleskabet ud. Foto: Screemgrab

Børnene spiser også kød

Parrets fire børn er alle sammen også rigtige kødædere. Og de har været en del af diæten, siden de var helt små. Men da børnene åbnede madpakken i skolen for første gang, fik lærerne kaffen galt i halsen.

- Lærerne blev vrede på mig, fordi mine børn fortalte, at jeg slagtede dyrene foran dem. Jeg kan ikke se, hvorfor børn ikke kan spise råt kød.

Derek Nance fortalte dog lærerne, hvorfor han gjorde det, og de kunne ånde lettet op.

Ungerne er vilde med råt kød. Foto: Screengrab

36-årige Derek mener, at mennesker er for bange for bakterier.

- Mennesker er opdraget til, at bakterier er fy-fy. Så vi steger eller koger kød voldsomt meget.

- Jeg håber, at jeg kan leve af råt kød, indtil jeg dør som en gammel mand. Det ville også validere min teori om, at vi sagtens kan spise råt kød.

Haps! Foto: Screengrab

Kan lede til flere sygdomme

Det er dog ikke den bedste idé kun at leve af råt kød, hvis du planlægger at leve et langt liv.

Det fortæller diætist Nadja Romar fra DiætistHuset til Ekstra Bladet.

Ifølge diætisten vil den form for livsstil resultere i flere sygdomme, fordi kroppen ikke får de mineraler og vitaminer, den kræver for at holde sig sund og rask.

- Man kan f.eks. få skørbug, som kan få tænderne til at falde ud. Man får også en øget risiko for tarmkræft ved at spise så meget kød, fortæller hun.

Det er ifølge Nadja Romar hverken godt for voksne eller børn at leve på sådan en måde, og generelt er det ikke hensigtsmæssigt at leve ensidigt. Som det lyder i det første kostråd: 'Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv'.

- Det er jo også derfor, at Fødevarestyrelsen kun anbefaler 500 gram rødt kød om ugen, for det er ikke godt for nogen kun at leve af råt kød, lyder det.