Mand i speedos klappede hest: Det skulle han aldrig have gjort

På den amerikanske ø 'Assateague Island' advarer man løbende om ikke at røre ved øens ca. 300 vilde heste

En ukendt mand iført speedos på en strand på den amerikanske ø 'Assateague Island' fik lyst til at klappe en af øens ca. 300 vilde heste. Det skulle han dog aldrig have gjort. Hesten kvitterede nemlig med et hårdt spark direkte mod hans testikler, så han faldt ned i sandet på stranden.

Det skriver flere medier heriblandt The Mirror og Daily Mail - Den offentlige Facebook-gruppe 'Assateague Island' har også lagt historien ud på deres Facebook side:

Den voldsomme episode fandt sted den 18. juni i år på øen, der ligger ud for kysten i staten Maryland. Men videoen gik først viralt igår.

Advarsel mod at klappe hestene

Besøgende på øen bliver løbende advaret mod at røre eller klappe de vilde heste, der har levet på øen lige siden 1600 tallet.

På videoen kan man tydeligt se manden klappe hesten, før den sparker ud og rammer ham direkte på testiklerne, så han falder ned i sandet på stranden. Andre strandgæster ilede hurtigt frem for at hjælpe manden, der angiveligt lå og ømmede sig.

Det er imidlertid ikke den første person, der er kommet til skade på grund af hestespark på øen. For fire år siden blev en livredder såret, efter at en vild hest havde sparket ham hele to gange. Det skrev den amerikanske tv-station CBS.