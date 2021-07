Mand i tårer efter oversvømmelser: Alt er væk

Inden for de seneste to uger har Achim Hueck smidt omkring 35.000 euro - mere end 260.000 kroner - i renoveringen af sit fiskeopdræt i den tyske by Schuld.

Nu er det hele væk.

- Alt er blevet lavet. Der er lagt nye vandrør. Jeg skal stadig betale regningerne, siger Achim Hueck til Reuters, mens han chokeret og i tårer går mellem de sørgelige rester af sit livsværk.

Skulle være pensionsopsparing

Byen Schuld i Ahrweiler-distriktet i Tyskland er blandt de områder, der er hårdest ramt af de massive regnmængder, som har ramt Tyskland, Belgien og Holland for to dage siden. Huecks fiskeopdræbt skyllede væk, da byen blev oversvømmet.

- Jeg har investeret meget på det seneste, fordi jeg ville sørge for min pension, fortæller han og tilføjer, at han trods alt er glad for at være i live.

- Jeg nåede lige akkurat selv at komme ud. Heldigvis. Jeg manglede fortsat af læsse to trailere med fisketønder. Og så sagde jeg til Andrea (hans partner, red.): Ud, ud, ud! Vandet steg virkelig hurtigt, fortæller Achim Hueck.

Han peger på et område, hvor der engang var en sti. Så fortsætter han med at udpege, hvor der tidligere lå en fiskehytte, toiletfaciliteter og en række fiskedamme.

- Alt er væk. Fiskene er alle sammen væk. Men de kan erstattes, siger han.

Naboen måtte flygte gennem vindue

Også nabohuset er hårdt ramt. Huset har Hermann Larscheid selv bygget i 1970'erne, og frem til for to dage siden boede han der med sine børnebørn. Nu er store dele af det ødelagt.

- Der var vand over det hele, helt op til toppen (af husets underetage, red.), siger han til Reuters.

Familien måtte forlade huset gennem et vindue på 1. sal og gå over et par hustage. Herefter blev de kørt væk fra stedet af en traktor.

- Hvis vi var faldet i, ville vi med sikkerhed være væk nu. Der var sådan et pres på, fortæller han.

Han glæder sig over, at de trods alt fortsat har en brugbar overetage på huset. Det er langt fra tilfældet for alle.

- Der er mennesker, der ikke længere har et hus. Nede i landsbyen har de ingenting. De er væk, de to huse. Og de andre er ubeboelige. Vi er heldige heroppe, siger han.

