Mand købte banan i sit lokale supermarked: Gemte på 'verdens farligste' edderkop

- Tanken om at have en af verdens farligste væsener så tæt på dig, er ikke specielt rar

52-årige Neil Langley fra Storbritannien var for nylig i sit lokale supermarked, der er en del af den britiske Asda-kæde, for at købe ind. Her købte han blandt andet bananer, som han dagen efter tog med på sit arbejde.

Men da på sit arbejde skulle til at frokost, blev han mødt af et rædselsfuldt syn.

For i det sekund, han skulle til at tage en bid, opdagede han, at en stor ottebenet edderkop kravlede rundt på en af bananen.

En af hans kollegaer ringede efter RSPCA, som er en britisk dyreværnsorganisation, som hurtigt sendte en medarbejder ud til Neil Langleys arbejdsplads. Her identificerede RSPCA-medarbejderen edderkoppen og fortalte, at der var tale om en 'brasiliansk vandreedderkop', som efter sigende er en af verdens farligste edderkopper.

Edderkoppen, som menes at være kommet med som blind passager under en fragt fra Costa Rica, blev fanget og er nu at finde i zoologisk have i Bristol, Storbritannien.

Edderkoppen blev fanget og lever nu i en zoologisk have i Bristol. Foto: Ritzau/Scanpix.

- Jeg kan faktisk ret godt lige dem (edderkopper, red.) - men tanken om at have en af verdens farligste væsener så tæt på dig, er ikke specielt rar, fortæller Neil Langley til Daily Mirror og fortsætter:

- Det er heldigt, at den ikke kravlede ud i mit hjem eller i min arbejdstaske. Hvem ved, hvad der så ville være sket.

Da han opdagede, at edderkoppen kravlede rundt på bananen, skyndte han sig at putte bananen i en plastik-pose, så edderkoppen ikke forsvandt.

- Jeg troede ikke, at den var farlig, men nogle af mine kollegaer blev lidt bekymrende. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre med den. Vi var på 6. etage, så det var svært at finde ud af, hvordan vi slap af med den. Vi overvejede at skylde den ud i toilettet, men det ville være synd for det lille væsen, siger han til Daily Mirror.

En talsmand for dagligvarekæden Asda understreger over for Daily Mirror, at alle bananer bliver vasket, sprayet og grundigt tjekket, inden de bliver importeret til Storbritannien. Personen fortæller samtidig, at det er yderst sjældent, at et tilfælde som dette finder sted.

Læs også historien om hundredvis af giftige edderkopper, der brød ud af banan, så mor og søn måtte evakueres.