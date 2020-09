Mand konfronterede Brostrøm: Corona skyldes 5G

Tirsdages pressemøde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i spidsen foregik umiddelbart udramatisk og uden de store nyheder.

Men efter 45 minutter fik en 'journalist' ved navn Kristofer Krarup mikrofonen.

Han betvivlede, at coronavirus overhovedet eksisterer, og hævede i strid med fakta, at han havde skriftlig dokumentation for påstanden.

Noget, som Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på det klareste afviste.

Sur Brostrøm: Har ingen steder hjemme

- Prøv at høre her. Det giver ikke mening at tage sådan en op i næsen på os. Der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at vi har en ny virus, som spreder sig blandt mennesker. Det er fuldstændig veldokumenteret i både udenlandske og danske laboratorier, fastslog Brostrøm.

Ekstra Bladet telefonerer til Kristofer Krarup.

- Du skulle bruge din tid på overhovedet at finde ud af, om der eksisterer en virus, men der er ingen kritiske journalister til stede på det pressemøde, så derfor mødte jeg op, forklarer han.

- Jeg bragte den teori frem, at der ikke findes en pandemi. Statens Serum Institut kan ikke dokumentere, at den findes. De kan ikke bevise, at der findes en virus, hævder han.

Kraup: Ingen dokumentation

- Så 650 danskere er ikke døde med coronavirus? Og hvad er de 27.500 smittede blevet smittet med?

- Man obducerer jo i Danmark ikke dødsofre. En statsobducent i Hamborg har obduceret 100 mennesker, der var døde med SARS-CoV-2 - og ingen af dem havde virus i sig. Testene, de foretager på levende patienter, er meget usikre. Der er ingen dokumentation for virussen, påstår han.

Kristofer Krarup mener i strid med sandheden, at der ikke var en signifikant overbelægning på hospitalerne i Bergamo i februar og marts, da coronavirussen martrede landet i katastrofale dimensioner. Privatfoto

- Hvad er din sundhedsfaglige baggrund?

- Jeg har ingen, men jeg har sat mig ind i sagerne. Jeg har været danser og laver god mad, og staten har ikke en intention om at passe på mig - selvom vi har et velfærdssamfund. Vi får som borgere ikke den rigtige vejledning, hvis vi bliver syge, vurderer Kristofer Krarup.

Spiste svampe

- En del videnskabsfolk, læger, sygeplejersker og plejepersonale vil bestride det. Hvor kommer din skepsis fra?

- Da ved jeg, for jeg for nogle år siden blev diagnosticeret med en gigtsygdom, sagde lægerne at, at jeg ikke blev rask. Jeg helbredte mig selv med naturmedicin og tre medicinske svampe, så måske vil lægerne slet ikke have, at vi bliver raske, gætter han.

- Men hvad bliver folk så syge af ifølge dig?

- Der er generelt flere cancerdødsfald, flere diabetesdødsfald, der var en grim influenzasæson sidste år, så ja; det store spørgsmål er, hvad folk så dør af. Det mærkelige er, at det nu ofte er de unge, der bliver syge. De mærker det ikke selv, men er smittebærere.

Et giftigt land

- Du anerkender selv, at også unge bliver syge. Der er sandt, og nogle får ovenikøbet langvarige men. Hvad bliver de syge af, hvis det ikke er coronavirus?

- Det er et giftigt land. Det er sundhedsfagligt velkendt, at man samler bakterier op, hvis man bærer masker, sådan som myndighederne kræver. Efter tre åndedrag får man ikke ilt, og det fører til luftvejssygdomme, og et af symptomerne ved den påståede sygdom er, at man får vejrtrækningsproblemer. Vi får heller ikke noget ordentligt mad. Befolkningen får ikke de næringsstoffer, som de skal have. Og så videre.

- Har 5G også indflydelse?

- Ja, hvis du går ind på elektro hyper sensitivitet-foreningen hjemmeside (5G-skeptikere, red.), kan du se, at symptomerne på stråling er de samme som symptomerne på SARS-CoV-2. Så tilfældene af sygdom og dødsfald kan skyldes 5G, men jeg ved det ikke med sikkerhed.

Kristofer Krarup gætter på, at de mange dødsfald kan skyldes 5G, men han ved det ikke med sikkerhed, erkender han. Privatfoto

- Præcis. Tænk nu, hvis den faktabaserede lægevidenskab har ret i, at der findes en global coronapandemi – risikerer du så ikke, at særlig ældre og sårbare bliver alvorligt syge, hvis nogen følger din teori og ikke efterkommer de råd, der skal hindre virus i at brede sig?

- Der må først og fremmest fremføres bevis for, at virussen eksisterer. Jeg har selv besøgt Rigshospitalet i en uge, hvor mange skulle være indlagt, men der var meget, meget tomt. Alle sygeplejersker stod skulder ved skulder og drak kaffe. Der var ingen syge. Ingen pressefolk undersøgte det, men det gjorde jeg.

Groft overgreb

- Hvad har du ellers af teorier om årsagen, for vi er tidligere blevet enige om, at mange faktisk bliver syge?

- Vi skal holde afstand. Og have maske på og tie stille. Det er et groft og uforsvarligt overgreb, når man på den måde sætter folks psykiske helbred over styr. Det er nemlig velkendt, at man har en positiv energi omkring sig, men når man forhindres i at sprede denne energi, så kan det også gøre folk syge.

- Hvad skulle statens motivation være for at lyve om, at der findes en coronapandemi?

- Effekten hos befolkningen er frygt. Folk gør præcis, som der bliver sagt. Det ligner en øvelse i kontrol. Ligesom med 5G er den påståede pandemi et kolossalt overvågningsprojekt, hvor man får opklaret, hvem alle har været i kontakt med. Det er ekstrem kontrol.

Betvivler 11.september

- Nu vil nogen kalde dig sølvpapirshat og formode, at du betvivler angrebet på USA 11. september 2001. Hvad skete der 11. september 2001?

- Det er velkendt, at der var placeret sprængstoffer inde i Twin Towers, så jeg tvivler på den officielle udlægning.

- Hvad vil du sige til de tusindvis af danske pårørende til de 650 coronaofre, som oplever det som sårende og en hån, at du stik mod videnskaben og faktum rejser tvivl om, at de døde med covid-19 – og ovenikøbet påstår, at det kan skyldes 5G.

- Selvfølgelig er det trist og synd for de mennesker, men de burde som efterladte være interesserede i, hvad patienterne faktisk døde af.

Negligerer katastrofe

- Men kan du tillade dig uden en sundhedsfaglig baggrund med dine alternative teorier at gisne om årsagen til andre menneskers tragedier, når det er fuldt oplyst, at de døde, syge covid-19?

- Folk dør - og det er en betingelse for livet. Der er masser af sygdomme, som vi overhovedet ikke taler om, siger han og gentager nogle af sine teorier, herunder om forkert kost og 5G.

- Hvad var ifølge dig så årsagen til den skrækkelige overbelastning af det norditalienske sundhedsvæsen i februar og marts?

- Der var ingen signifikant overbelastning. Jeg fulgte tallene hver eneste dag. Patienterne var meget gamle, over 80 år.

- Men hvorfor var der en så signifikant overdødelighed i Bergamo i det katastrofale tidsrum?

- Det er af de steder i Italien med flest ældre mennesker. Der er også forurening.

- Men hvorfor døde de så pludseligt?

- Jeg ved, at der er meget 5G i Italien, også mere end andre steder i verden, som anbefaler, at man rører ved andre mennesker for at holde sig rask.

Han fortæller, at han selv aldrig kunne finde på at bære mundbind, og at han går rundt og fortæller andre, hvorfor de roligt kan tage dem af.

- Så bliver de glade.