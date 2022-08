Mand kravlede ind til vildhunde i dansk zoo

Onsdag eftermiddag udspillede der sig et mareridtslignende scenarie i den zoologiske have Ree Park i Ebeltoft.

En af parkens gæster var nemlig kravlet ind over indhegningen til en flok afrikanske vildhunde.

- Onsdag eftermiddag får vi en kode rød-alarm, da en gæst observerer en person i vores afrikanske vildhundeanlæg. I løbet af et minut er det første personale fremme og konstaterer, at det er korrekt, at der står en person i anlægget, siger direktør i Ree Park Jesper Stagegaard til Ekstra Bladet.

Når en flok vildhunde afliver sit bytte, foregår det ved at sprætte bugen op. Foto: Henrik Nordvig

Havde høreværn på

I første omgang var det dog ikke muligt for personalet at få kontakt til manden, der befandt sig i buret med de vilde dyr.

Det skyldes, at manden var udviklingshæmmet og svær at komme i kontakt med.

- De forsøger at tale til denne her person, men det lykkes ikke. Det går hurtigt op for os, at der er tale om en udviklingshæmmet person, der har forceret barriererne for dyrene og publikum, og nu står han på den forkerte side af hegnet, siger Jesper Stagegaard.

Direktør Jesper Stagegaard forsikrer om, at der er styr på sikkerheden i Ree Park. Foto: Ida Munch

Og situationen blev ikke mindre kritisk af, at manden ifølge direktøren bar høreværn.

- Udover, at man ikke kunne kommunikere med ham, bærer han også høreværn. Og det gør det jo endnu sværere at kommunikere med ham. Den stakkels person forstår ikke rigtig situationen, men han er ikke glad.

Manden var få minutter før hændelsen blevet efterlyst i parken, da han var blevet væk fra gruppen af plejere, han var tilknyttet. Direktøren kalder det en 'ulykkelig situation for alle'.

Slap ud gennem sluse

Heldigvis endte optrinnet, uden at hverken personer eller dyr kom til skade.

Efter kort tid lykkedes det personalet at hente gæsten ud af indhegningen gennem en sluse i hegnet.

- Det, der sker, er, at vores stab åbner en sluse i det østlige hegn, tæt på hvor han står. To ansatte, der kender dyrene, vurderer, at dyrene er rolige. De går ind og fører personen mod udgangen i hegnet, og så bliver der lukket af, så han er i sikkerhed, siger Jesper Stagegaard.

Ifølge direktøren blev dyrene ikke aggressive over for den ubudne gæst. Det kunne dyrepasserne vurdere ud fra dyrenes signaler og kommunikation.

- Hundene var bare lidt forbavsede over, hvad der skete, men der var ikke tændt et jagtinstinkt i dem. Hvis hundene havde været meget vokale, havde det været en anderledes tilspidset situation, siger Jesper Stagegaard.

Ree Park er ejet af rigmanden Karsten Ree. Foto: Valdemar Jørgensen

Styr på sikkerheden

Direktøren understreger, at anlægget både er godkendt af myndighederne og politiet ud fra dyreetiske og sikkerhedsmæssige standarder.

Og ifølge Jesper Stagegaard skal der mere end et uheld til at komme ind i indhegningen.

- Du skal virkelig kravle for at komme ind. Og han må derefter være faldet ned, for der er ingen steder, hvor man kan komme ind uden at kravle op og henover, og så falder man ned i det, der svarer til en grav.

Derfor vurderer direktøren heller ikke, at det er nødvendigt med yderligere sikkerhedsforanstaltninger i indhegningen.

- Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, er jo selvfølgelig det åbenlyse spørgsmål. Men udgangspunktet er jo, at vi skal holde dyrene indespærret, ikke at vi skal holde mennesker ude, siger Jesper Stagegaard.

Skytter i beredskabet

Personalet var på stedet,kun få minutter efter, alarmen lød, og direktøren fortæller, at Ree Park har et nødberedskab med uddannede skytter, der står klar i hele åbningstiden, hvis der skulle opstå lignende problemer.

I denne situation vurderede personalet dog, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at begynde at affyre skud.

- Vi benytter os af et mindstemiddelprincip, og man ville risikere at accelerere situationen, hvis man begyndte at skyde ind i en hel flok af dyr.

Ifølge direktøren er 14 medarbejdere i parken uddannede skytter, og der er altid mindst én skytte til stede i åbningstiden.

Skytterne har mulighed for at tage flere forskellige redskaber i brug, blandt andet chok-ammunition, hvor dyrene skræmmes væk af larmen, samt gummi- og lerkugler. Disse muligheder vil man som regel tage i brug, før man begynder med skarpe skud, fortæller direktøren.

