Mand laver figur af skrald: Og gifter sig med den

Så er det officielt!

Mike Schneider er blevet gift ... med en bunke skrald.

Bryllup mellem mand og affald kan lyde bizart, men ikke desto mindre er det en sand historie.

Det skriver det amerikanske medie Oregon Live.

- Alt sker på grund af en Riesling (en vin, red.), skriver Mike Schneider til mediet.

Men Hr. Schneider er nu ikke hvem som helst. Manden er nemlig kunstner fra Portland, Oregon, og har selv kreeret sin skralde-kæreste ved navn Franz, der angiveligt er af han-køn.

Tilbage i februar byggede han kæresten, der hovedsageligt består af tomme papvins-kasser, som en bogstavelig manifestation af udtrykket 'men are trash (mænd er skrald, red.)'. Et udtryk, der oftest bliver brugt om mænd, når et kæresteforhold går i opløsning.

- Vi er begge klar.

- Næste skridt er, at han skal møde svigerforældrene. Jeg ved, at min mor vil elske ham, men jeg er ikke så sikker på min far.

Det er endnu ikke besluttet, hvor festlighederne skal holdes.

- Vi vil have, at det skal være et beskedent bryllup fyldt med venner og familie. Men det er også åbent for alle, der vil fejre kærligheden, siger brudgommen Schneider.

Sikke et par! Foto: Cole Keister

Billederne er taget af Cole Keister.