Mand ledte efter sin hund - så fandt han kuvert i postkassen

Chad Stricker var sønderknust, da han og mange andre i flere dage var ude for at lede efter hans forsvundne 10 måneder gamle ulvehund, Nymeria.

Hunhunden var stukket af gennem et hul i hegnet på hans og familiens fire hektar store ejendom, og hun var som sunket i jorden.

Nymeria helt lille hvalp, inden hun på ukendt vis mistede sit ene øje. Foto: Chad Stricker/Facebook

Men efter flere dages søgen efter Nymeria, der er en hybrid mellem en hund og en ulv, fandt Chad Stricker en skrækkelig besked i sin postkasse.

I en plastikpose lå Nymerias halsbånd sammen med en maskinskrevet seddel fra en person, som ikke gav sig til kende med navn.

'Jeg er ked af at måtte informere dig om, at din hund er blevet skudt og dræbt lørdag aften, da den gik i mit skrald. Den led ikke, og jeg fandt ingen nydelse i at slå den ihjel. Der findes en lov om at holde hunde i snor, som du bør følge, så jeg ikke behøver dræbe flere af dine kæledyr' stod der i den anonyme besked, som Chad Stricker har lagt et billede op af på Facebook.

'Du kom aldrig til mig'

Sammen med billedet af sedlen har han delt flere billeder af Nymeria både som helt lille hvalp og som hun så ud 10 måneder gammel. Til billederne har han skrevet en lang tekst, hvor han henvender sig direkte til Nymerias morder, som han omtaler som en 'kujon'.

Chad Stricker kalder i sit opslag Nymeria for 'sin baby', og beskriver hende som 'den sødeste og kærligste hund'. Foto: Chad Stricker / Facebook

'Du lod mig og utallige andre mennesker spilde vores tid på at lede efter min baby, som allerede var død, skriver manden fra Pearl River County i Mississippi.

'For det andet gav du mig aldrig en chance for at rette op på problemet. Du kom aldrig til mig og fortalte mig, at min hund ødelagde dit affald, skriver han videre.

Denne besked og Nymerias halsbånd lå i Chad Strickers postkasse efter de i flere dage havde ledt efter den 10 måneder gamle hund. Foto: Chad Stricker / Facebook

'Det er trist at tænke på, at jeg har en nabo så tæt på mig med din moralske karakter, som kunne finde på at gøre sådan noget'.

Chad Stricker skriver videre til manden, som han håber læser hans opslag, at han ikke hader ham. Han har snarere ondt af ham og de mennesker omkring ham, som skal tolerere ham. Og så beder han ham om at aflevere et nyt brev i sin postkasse, 'da han tydeligvis er for stor en kujon til at ringe til ham'.

'Fortæl mig hvor hendes lig er, så jeg kan give hende en ordentlig begravelse, eller hvis du hellere vil det, så læg hende for enden af min vej', skriver Chad Stricker.

På sin Facebook-side har han efterfølgende delt den artikel, som the Sun Herald har skrevet om episoden. Her fortæller han, at han har fået at vide af den lokale sherif, at der desværre ikke er noget at gøre, fordi der findes en lov om, at alle dyr skal være bag et hegn eller i snor, selv hvis de ikke bor i en by.

- Den var på den anden persons ejendom, og landejerne er i den forstand beskyttet. Man får ondt af dyrene. Hvis det havde været en chihuahua, var den så også blevet skudt? spørger han i the Sun Herald.