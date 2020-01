Mand mistede sit hjem i skovbrand: Vinder 4,6 millioner i lotto

En mand, som netop havde mistet sit hjem i de raserende bush-brande i New South Wales i Australien, har vundet en million australske dollars i det australske lotto-spil The Lott.

Det skriver australske ABC.

Manden ønsker at være anonym i medierne, men Lauren Cooney fra The Lott fortæller mediet, at det var hende, der ringede den meget berørte mand op torsdag morgen og underrettede ham om lotto-gevinsten, der svarer til 4,6 millioner danske kroner.

- Han fortalte mig, at hans familie netop havde mistet deres hjem i bush-brandene. Huset var ikke forsikret, så denne pengepræmie betød, at de nu kunne bygge det op igen, hvilket de ikke havde troet ville blive muligt, siger Lauren Cooney til ABC.

Manden fortalte videre, at han og familien var vendt tilbage til deres ejendom for et par uger siden, hvilket havde været 'meget sentimentalt og specielt for dem'. Han beskrev omstændighederne omkring lottogevinsten som 'helt perfekte.

- Han sagde, at han ikke kunne forestille sig en mere fantastisk timing, siger Lauren Cooney.