Mand mister hænder og dele af fødderne efter loppebid

En mand fra Houston i USA er ved at komme sig efter at have mistet begge sine hænder og dele af sine fødder

Et besøg hos sin mor endte helt galt for 35-årige Michael Kohlhof fra Houston i USA.

Under besøget 19. juni begyndte han at føle sig syg med slemme influenzalignende symptomer, hvorfor det blev besluttet, at han skulle et smut på skadeskadestuen.

Men det skulle vise sig at blive noget helt andet end blot en kort tur forbi skadestuen. Det skriver det amerikanske medie fox29.

Lagt i respirator

For den næste dag blev Michael Kohlhof lagt i respirator, fordi hans organer svigtede.

Han blev herefter diagnosticeret med et alvorligt tilfælde af tyfus, som er en bakteriel infektion spredt af lopper.

Og ifølge hans mor gav lægerne ham antibiotika i massevis blot for at holde ham i live, mens familien blev fortalt, at de skulle frygte det værste.

Varige mén

Behandlingen endte med at redde Michael Kohlhof - dog ikke uden varige mén.

Han har siden fået begge sine hænder amputeret ned til underarmene på grund af koldbrand og har fået flere operationer i sine fødder.

Han er stadig på hospitalet, men han forventes at komme sig helt.