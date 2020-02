Mand nægtet statsborgerskab på grund af ét spørgsmål

Det var især ét spørgsmål, som blev udslagsgivende for, at en italiensk mand blev nægtet schweizisk statsborgerskab

I 30 år har en italiensk mand levet i Schweiz, opbygget sig en succesfuld isforretning og fået kone og to børn, men da han forsøgte at blive schweizisk statsborger i 2015, blev han blankt afvist.

Årsagen var primært, at han ikke vidste, at bjørne og ulve deler indhegning i Goldau natur- og dyrepark i Scweitz. Derudover havde han også 'mindre fejl' i spørgsmål om landets geografi og kultur.

Det skriver flere schweiziske aviser, herunder Le Matin.

Dermed mente myndighederne i hans hjemkommune Arth ikke, at han kendte nok til landets normer og skikke og afslog derfor hans ansøgning, selvom han levede op til alle andre krav.

Mandag var sagen dog for retten ved Bundesgericht, der er Schweiz' øverste domstol. Her blev det afgjort, at manden alligevel skule tildeles schweizisk statsborgerskab.

Det var ikke i orden at nægte ham statsborgerskab på grund af et enkelt og mindre væsentligt kriterium, og mandens sag skulle ses i en afbalanceret helhed, lyder det i en pressemeddelelse fra Bundesgericht.