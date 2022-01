Mand på vanvidstogt raserede bydel

En 29-årig mand skabte røre i det vestlige Aarhus mandag morgen, da han bevægede sig rundt og forurettede flere personer.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet modtog først en anmeldelse om, at den 29-årige mand med en kniv havde været truende overfor personalet på en Circle K-tankstation på Rytoften i Aarhus V.

- Det bliver vores patruljer orienteret om, og de begynder at køre rundt for at finde ham, siger Janni Lundager, kommunikationrådgiver i Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Kort efter får vi så en ny melding, om at han nu er blevet set omkring Viborgvej, hvor han skal have udøvet hærværk på flere biler, og hvor han også skal have skubbet til en kvinde, så hun faldt af sin cykel.

Kl. 7.45 fandt og pågreb politiet så manden i krydset Silkeborgvej/Haslevej i Åbyhøj, hvor han var i besiddelse af en kniv.

Her henvendte flere personer sig til patruljen og fortalte, at de også havde set manden punktere flere bildæk i området omkring Tingvej.

Manden blev anholdt og befinder sig i øjeblikket på politigården i Aarhus, hvor han skal afhøres.