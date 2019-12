Mand ramte en hund med bilen: Kørte den i sikkerhed og fik et KÆMPE chok

Tirsdag aften var Eli Boroditsky, som så mange andre aftener, på vej til en nattevagt på sit arbejde i Manitoba i Canada.

Det var derfor meget mørkt, da han kørte af en smal grusvej og pludselig mærkede et 'bump'.

Gennem forruden kunne han se et dyr, som han netop havde ramt med bilen, blive kastet ned i en grøft.

Med en lille lommelygte fik han lokaliseret det, han tænkte var en schæferhund eller måske en husky. Det skulle vise sig at være noget helt, helt andet.

Han kunne ikke få sig selv til at lade den ligge i vejsiden til frit skue for rovdyr, så han besluttede sig for at samle den op og lægge den på bagsædet af sin Hyundai.

- Det er utroligt så rolig den var. Jeg klappede den, siger Eli Boroditsky til CNN's nyhedspartner CBC.

Han kørte de sidste par kilometer frem til sit arbejde på en lokal ostefabrik. Her gik en af hendes kolleger ud for at kigge nærmere på dyret, der stadig befandt sig i bilen. Han kom tilbage til Eli Boroditsky med lidt af en overraskelse.

'Hunden', han havde kørt ned, var nemlig slet ikke en hund. Det var en prærieulv.

Hentet efter 11 timer

Eli Boroditsky og hans kolleger vurderede, at prærieulven vejede omkring 30 kilo, og var dermed ikke særligt stor af en prærieulv at være. De gættede på, at det måtte være en hunprærieulv.

Chokeret over at opdage, at han netop havde kørt rundt med et farligt, omend såret, rovdyr i sin bil, gik Eli Boroditsky straks i gang med at undersøge, hvor han kunne aflevere den til behandling. Han fik at vide, at han var nødt til at vente, til den kunne blive hentet morgenen efter, og i 11 timer blev prærieulven liggende i bilen uden på noget tidspunkt at søge udenfor for at lade vandet.

Morgenen efter, et par timer efter at Eli Boroditsky havde fået fri efter sin vagt, ankom en ansat ved Widlife Rehabilitation Centre og tog prærieulven med.

Zoé Nakata, der er direktør for rahabiliteringcentret, fortæller til CNN, at dyret nu er i bedring. Hunprærieulven, som hun gætter på er et sted mellem et og tre år gammel, havde fået en skade i hovedet ved sammenstødet med bilen. Den havde desuden flere skrammer omkring hovedet. Hun forventer, at den unge ulv kommer sig helt og allerede kan sættes tilbage ud i naturen om et par uger.

Hun advarer nu andre om at være forsigtige, hvis man ser store, sårede dyr i den vilde natur. For når de er kommet til bevidsthed igen, kan de være farlige.

- Menneskers sikkerhed er nummer ét, siger Zoé Nakata.

