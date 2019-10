Mand sagsøger Apple: Påstår en app gjorde ham homoseksuel

En russisk mand har lagt sag an mod Apple, fordi han påstår, at en app til salg af kryptovalutaen GayCoin har gjort ham homoseksuel

Teknologien udvikler sig hele tiden, og blandt andet smartphones bliver bedre år for år.

En russisk mand påstår dog, at hans iPhone har en hidtil uset egenskab - den har nemlig gjort ham homoseksuel, mener han.

Derfor har han valgt at sagsøge Apple for en million russiske rubler svarende til omkring 105.000 danske kroner.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og The Moscow Times.

Store konsekvenser

I anklagen, som blev fremlagt 20. september, påstår manden, at han havde brugt en app til at købe den populære kryptovaluta Bitcoin, men i stedet modtag han en kryptovaluta ved navn GayCoin.

Med valutaen fulgte angiveligt en besked, hvori der stod: 'Lad være med at dømme det, før du har prøvet det'.

Det budskab tog manden til sig.

'Jeg tænkte, hvordan kan jeg helt ærligt dømme noget uden at prøve det? Så jeg besluttede mig for at prøve et forhold med det samme køn.'

'Nu har jeg en mandlig kæreste, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare mine forældre det,' står der i anklagen.

Ifølge manden har det haft store konsekvenser for ham 'både moralsk og mentalt', og hans liv 'vil aldrig blive normalt igen'.

Mandens advokat mener, at Apple er ansvarlig, selvom app'en er udviklet af en tredjepart.

Stort tabu

I Rusland blev det afkriminaliseret at være homoseksuel i 1993. Alligevel er homoseksualitet fortsat et stort tabu i landet, og der eksisterer stor modstand mod homoseksuelle.

Siden 2013 har det været ulovligt at 'sprede budskabet ikke-traditionelle livsstile', hvilket gør det svært for homoseksuelle at kæmpe for deres rettigheder.

Den pågældende sag vil blive taget op i retten 17. oktober, oplyser retssalen på deres hjemmeside.

Det er uklart, hvordan Apple forholder sig til anklagerne.