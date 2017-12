Mand sigtet for million-sabotage nytårsaften: Nu kræver han erstatning

1,2 millioner danskere mistede sidste år tv-signalet under nytårstalen, hvor en mand siden blev anholdt

Ifølge TDC var intern sabotage skyld i, at tv-signalet forsvandt for 1,2 millioner YouSee-kunder sidste år under Dronningens nytårstale.

I den forbindelse blev en 51-årig mand anholdt, men politiet har endnu ikke kunnet bevise, at det var ham.

Derfor søger han nu erstatning, og ifølge hans advokat vil der højst sandsynligt ske et forlig mellem ham og TDC.

Det fortæller advokatten til TV2.

- Sker der ikke et forlig inden udgangen af januar 2018, ryger der en stævning af sted, siger advokaten, Karoly Nemeth til TV2.

Sigtet i ni måneder

Kort efter tv-nedbruddet udtalte flere eksperter, at det enten måtte være et hackerangreb eller intern sabottage.

Fem dage inde i januar pegede TDC på det sidste, og kort efter anholdt politiet den 51-årige mand, som sad fængslet i en dag.

Umiddelbart før det planlagte grundlovsforhør blev manden dog løsladt, men først efter ni måneder - den 22. september 2017 frafaldt sigtelsen mod ham endeligt.

Politiet har siden skiftet retning i deres efterforskning, men de kan ikke komme ind på, hvilken vej de kigger nu.

Det samme siger TDC.

