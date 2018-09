Mand skød bjørn med bue og pil: Det skulle han aldrig have gjort

En jæger fra Californien, der troede, at han havde skudt og dræbt en 136 kilo stor sort bjørn med bue og pil, blev alvorligt såret af bjørnen, da han nærmede sig den nedskudte bjørn for at se nærmere på sit bytte. Det var imidlertid jægeren, der selv blev byttet. Bjørnen var nemlig ikke død af pile-skuddet. Jægeren fik sig en skræmmende overraskelse, da bjørnen pludselig angreb ham meget voldsomt.

Den amerikanske jæger var sammen med to andre jægere på legal bjørnejagt i San Bernadino-bjergene i det sydlige Californien i fredags, da det grusomme overfald fandt sted.

Det skriver flere medier heriblandt ABC7 og New York Post og News Week

- Da jægeren løb op for at se, hvordan han havde ramt bjørnen, blev han angrebet af bjørnen og alvorligt såret, siger Patrick Foy, der er kaptajn i Californiens Departement for Fiskeri og Jagt.

Jægeren overlevede

Den uheldige jæger overlevede dog det voldsomme angreb fra bjørnen. Han blev hurtigt kørt til et hospital, hvor han blev behandlet for alvorlige skader på overkroppen og i ansigtet.

Ifølge myndighederne døde bjørnen senere af sine kvæstelser. En såret bjørn kan imidlertid være utrolig farlig.

- At nærme sig en bjørn, der er såret, kan være meget farligt, Dyret blev jo sat i en situation, hvor det er tvunget til at forsvare sig selv, fortæller Patrick Foy om sagen, der stadig er ved at blive undersøgt helt til bunds af myndighederne.

Bjørnejagt med bue og bil er tilladt i det sydlige Californien i jagtsæsonen, der løber fra august til tidligt i september. Eller indtil, der er nedlagt og dræbt 1700 bjørne.