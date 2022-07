Mand skulle med nattog: Vågnede samme sted

Jim Metcalfe har benyttet sig af nattogene 'Caledonian Sleeper' i 15 år. Aldrig før har han oplevet at falde i søvn og vågne samme sted.

Han skulle rejse fra Glasgow i Skotland til London i forbindelse med arbejde. Han steg om bord på toget, fandt sig til rette som han plejede og faldt i søvn.

Men da han vågnede, var han samme sted, som han var stået på toget. Det viste sig nemlig, at toget slet ikke havde flyttet sig.

Det skriver The Guardian.

'I de 15 år, jeg har brugt dette tog, og gennem mange bizarre drejninger, må dette være det mærkeligste endnu,' skrev han på Twitter.

Efterlod dem

Togruten er den ene af to tilbage i Storbritannien, der fungerer som nattog.

Jim fortalte, at togselskabet tweetede om aftenen, at tjenesten var i drift, lod folk gå om bord og lod dem så bare sidde hele natten. De lod alle komme ind og lægge sig til at sove, og efterlod dem der.

- Vi undskylder over for gæster, der er berørt af aflysningen af ​​vores overnatningsruter mellem Skotland og London, sagde Kathryn Darbandi, Sercos administrerende direktør for Caledonian Sleeper.

Men der var en god forklaring på, at toget aldrig forlod perronen.

Fejlen skyldes, at der blev fundet en fejl på linjen sent på aftenen, relateret til de ekstreme temperaturer i landet, der forårsagede problemer på tværs af netværket, som var uden for selskabets kontrol.

- Vi gjorde alle anstrengelser for at hjælpe de berørte gæster, herunder at tilbyde overnatning om bord og muligheder for at rejse med alternative togtjenester den næste dag. Alle gæster vil modtage fuld refusion.

Jim Metcalfe kom ikke videre fra Glasgow, selvom han skulle helt til London. Foto: