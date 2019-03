Mand slog måge ihjel: Nu må han ikke gå ud om natten

Det er endt med at blive en meget dyr portion pommes frites.

Walisiske John Llewellyn Jones er nemlig blevet fundet skyldig i at dræbe en måge, da den stjal hans pommes frites.

Nu skal han betale en kæmpe bøde og må ikke forlade sit hjem om natten.

Det skriver flere internationale medier om torsdag, heriblandt BBC News og The Independent.

65-årige John Llewellyn Jones befandt sig 17. juli 2018 i den sydvestlige engelske by Weston-super-Mare, da han ude på gågaden stod og nød en portion pommes frites.

Pludselig kom en måge flyvende imod ham og nappede nogle af hans dyrebare pommes frites. Han fik hurtigt grebet fat i mågens ben og smadrede den ind i en væg. Mågen døde på stedet.

Flere chokerede mennesker stod måbende og observerede det barbariske mord. De ringede kort efter til politiet.

John Llewellyn Jones har siden hændelsen nægtet sig skyldig i alle anklager mod ham, men ifølge Wildlife and Countryside Act 1981, som er en lov, der beskytter fugle mod, at mennesker gør skade på dem, er den walisiske mand nu kendt skyldig i at dræbe mågen.

Det blev afgjort torsdag i retten.

- Dette var en utænkelig og foragtelig måde at behandle et dyr på. Mågen blev slået mod en væg af manden, udelukkende fordi den tog hans pommes frites, lyder det fra anklageren, Simon Evans.

John Llewellyn er blevet idømt 12 ugers udgangsforbud mellem klokken 20 og 8, skal betale 6500 kroner bøde og derudover betale 700 kroner til en offerfond.