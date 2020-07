Mand smittet med pest i Indre Mongoliet

En lokal landmand fra Bayan Nur i den autonome region Indre Mongoliet er sat i karantæne, efter han er blevet smittet med byldepest, også kendt som 'Den sorte død'.

Det skriver BBC.

Selvom pesten slog omkring 50 millioner ihjel i årene 1346 til 1353, kan den i dag nemt helbredes. Ifølge officielle myndigheder er mandens tilstand stabil, og det vides ikke, hvordan han er blevet smittet.

Risiko for smitte

Myndighederne i regionen undersøger også et andet muligt tilfælde af smitte med byldepest, melder China's Global Times.

Mediet skriver også, at byens sundhedsmyndigheder advarer om, at der er en risiko for, at pesten kan smitte blandt mennesker. Derfor har de udsendt en række retningslinjer til byens borgere, som har til formål at forebygge risikoen.

Borgerne må for eksempel ikke jage ulovligt samt spise eller transportere dyr og eventuelle produkter fra dyr - som for eksempel mælk - ud af området.

De har ligeledes fået besked på at anmelde, hvis de finder syge eller døde dyr, samt hvis de ser folk, som viser tegn på feber, eller som dør pludseligt.

Retningslinjerne blev indført søndag og vil gælde indtil året er omme.