Mand sprøjtede sæd ind i armen i 18 måneder: Det gik helt galt

Lægerne i Irland var lige ved at få kaffen galt i halsen, da de opdagede, at en 33-årig mandlig patient i Dublin med en kanyle gennem 18 måneder havde sprøjtet sin egen sæd ind i sin egen arm som et smertestillende middel mod rygsmerter.

Den anonyme 33-årige mand, der blev indlagt på et hospital i Dublin, havde selv udtænkt sin kur mod rygsmerterne uafhængigt at professionelle læger. Og han havde en gang om måneden gennem halvandet år sprøjtet sæd ind i sin arm, før hans usædvanlige fremgangsmåde blev opdaget af lægerne.

Det skete, fordi han opsøgte en læge i forbindelse med store smerter i lænden, der var blevet ganske voldsomme, fordi han nogle dage før havde løftet noget tungt jern. I den forbindelse spurgte lægerne ham, hvorfor hans ene arm var hævet, opsvulmet og ganske rød.

Og så gik manden til bekendelse omkring sit bizarre forsøg på at fjerne sine rygsmerter.

Det skriver flere medier heriblandt Irish Independent, irish Examiner og Metro

Det anerkendte irske læge-tidsskrift 'Irish Medical Journal' har detaljeret beskrevet sagen i denne måned og udtalt, at det er den første patient-sag nogensinde, der omhandler en person, der har sprøjtet sæd ind i sin krop som et smertestillende middel.

Købte kanylen på internettet

Manden kom under lægebehandling og fik konstateret subkutan abces - betændelse i huden og under huden samt hævelser og væskeophobninger i armen. Han havde også ifølge lægen Lisa Dunne fået cellulit – dybere liggende infektion, hvor huden er rød over infektionen.

Lisa Dunne forklarede også, at hans betændelses-tilstand i armen skyldtes indsprøjtninger af hans egen sæd i armen.

Den 33-årige patient fortalte i øvrigt, at han havde købt kanylen på internettet. Han afslørede også, at hans usædvanlige kur ikke havde dæmpet hans rygsmerter i den periode, han havde sprøjtet sæden ind i armen.

Det korte hospitals-ophold på hospitalet i Dublin fjernede dog nogen af mandens smerter i ryggen. Han udskrev i øvrigt sig selv fra hospitalet, før lægerne nåede at lave et indsnit i hans arm og dræne armen for sæd.

I Irish Medical Journal forklarer Lisa Dunne, at patient-sagen er den første dokumenterede sag i verden, hvor sæd-indsprøjtninger er brugt med henblik på medicinsk helbredelse. Lisa Dunne siger også, at der aldrig nogensinde er foretaget medicinske forsøg med indsprøjtning af sæd i menneskelig blodårer eller muskler.

Der er dog tidligere lavet forsøg, hvor man har sprøjtet sæd ind i rotter og kaniner.

Dansk læge: Det er fuldstændig absurd

Ekstra Bladet har kontaktet læge Charlotte Bøving omkring den usædvanlige sag:

- Jeg har aldrig nogensinde hørt noget så absurd. Det lyder som om, at han måske også skulle have opsøgt en psykiatrisk afdeling. Det skaber jo en inflammation i armen, når man sprøjter et fremmedlegeme ind i armen, hvor det ikke hører hjemme - selv om sæden kommer fra ham selv. Hvis kanylen har været beskidt, kan det også have medvirket til betændelse. Men fremmedlegemet - altså hans egen sæd - vil også skabe en enorm reaktion fra immunforsvaret, siger Charlotte Bøving og tilføjer:

- Og hvis han sprøjter sæden ind i noget fedtvæv i armen, kan det skabe cellulit, en såkaldt betændelse i huden og fedtvævet, fortæller Charlotte Bøving, der endnu engang understreger, at hun aldrig nogensinde har hørt noget så absurd.