Mand tabte 136 kilo: Men hans overskydende hud blev et helvede

Den 27-årige John Allaire fra San Diego i USA har tabt 136 kilo, efter at han i en lang periode var blevet ekstremt fed og nåede helt op på en vægt på hele 245 kilo.

Det gigantiske vægttab efterlod imidlertid John Allaire med store folder af overskydende hud på det meste af kroppen, der var med til at gøre hans liv til et helvede. For det første ser det ikke særlig godt ud, og det er også meget besværligt at rende rundt med seks kilo løs hud på kroppen.

Mens John var mest overvægtig var han nødt til at blive vejet på en industri-vægt på et fiskemarked, fordi han var overvægtig til at blive vejet på en normal vægt. I den periode har han også knust adskillige stole bare fordi han har sat sig på dem. Og det er også gået ud over to toiletter. I en periode på femten år var John aldrig ude at flyve. Der var simpelthen ikke plads til ham i et flysæde.

Her ses John i perioden, hvor han var mest overvægtig. (Foto: All Over Press)

Men da John på et tidspunkt blev kæreste med Caila og efterfølgende gift med hende, besluttede han sig til for alvor at tabe sig.

- Selv om Caila elskede mig, som jeg var, og at hun var klar til at gifte sig med en mand på 245 kilo, tænkte jeg straks: Jeg kan på ingen måde med god samvittighed trække den kvinde gennem alle de vanskelighederne, jeg kan se frem til i resten af mit liv på grund af min ekstreme overvægt.

John Allaire så kort efter en annonce for et fitness-center 'The Camp Transformation Center', der tilbød effektive slankekure med intensiv træning. I løbet af de første 6 uger tabte John sig 13 kilo og så gik det ellers stærkt med yderligere store vægttab.

Den overskydende hud fra vægttabet gjorde dog Johns hverdag til et helvede. Derfor søgte han penge på GoFundMe til en operation, hvor han ville få fjernet al sin overskydende hud. Operationen blev foretaget i marts måned i år. Og nu ser John ud som på billedet herunder.

Sådan ser John ud i dag, efter at den overskydende hud blev fjernet ved en operation i marts måned. (foto: All Over Press)

- Det er en velsignelse at være i stand til at bevæge sig mere frit, forklarede John efter operationen.

Når John filosoferer over sin tidligere ekstreme fedme, peger han på dårlige vaner og svære psykiske perioder, som han forsøgte at kompensere for eller komme igennem ved at spise for meget.

- Mine forældre blev skilt, da jeg var en lille dreng. Og hver gang, der opstod problemer i forbindelse med skilsmissen sagde hun altid: Okay. Lad os gå op i supermarkedet og købe en ekstra kage til desserten i aften, fortæller John og tilføjer:

- Disse dårlige vaner fortsatte op i teenage-årene, hvor min far døde af kræft, da jeg kun var 18 år. Og det fik mig til at spise endnu mere, fortæller John.

Her ses John, mens han ekstremt overvægtig. (Foto: all over press)

John ses her med overskydende hud på kroppen efter sit store vægttab. (foto: All Over Press)

Til venstre er John midtvejs i sit slankeforløb og til højre er han færdig og vejer kun 109 kilo. (Foto: All Over Press)