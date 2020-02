Mand tog jetski til McDonald's: Idiotisk opførsel

Lørdag kunne man se en mand fra byen Tuggerah i New South Wales i Australien sejle gennem de oversvømmede gader på en jetski for at komme til burgerrestauranten McDonald's.

Gaderne i byen er så oversvømmede, at der er knæhøjt vand mange steder i området.

Der var delte meninger om den kreative måde Josh Partridge transporterede sig på, og det er endt i en shitstorm, hvor politiet i i New South Wales kræver at undersøge sagen.

Den australske mand fandt en ellers smart måde at trodse vandmængderne, som i øjeblikket hærger dele af den australske østkyst. Foto: Skærmbillede

Selv mener Josh Partridge, som er manden på videoen, ikke, at han har forvoldt nogen skade, og forsvarer sig selv med, at turen på jetskien til burgerrestauranten var 'harmløst sjov'.

Faldt ikke i god jord

Meningen var at han ville sejle igennem McDonald's 'Drive-Thru', men gjorde det ikke, fordi han mente, at det ville være at gå over grænsen. Selv har han til australske 9news forklaret:

- Jeg ville nok have gået lidt over grænsen, hvis jeg var sejlet igennem 'Drive Thru', så det undlod jeg. Så jeg synes, at det var harmløst sjov, og vi gjorde ingen fortræd, fortæller hovedpersonen i balladen.

Han formåede at lave en såkaldt 360-graders vending, og fortsatte derefter ned ad gaden mod burger-restauranten, inden han stoppede umiddelbart inden restuaranten. Foto: Skærmbillede

Men på trods af forklaringen kræver David Elliot politichefen i New South Wales en efterforskning i sagen, da han mener at 'stuntet er idiotisk opførsel'.

- Denne form for idiotisk opførsel vil vi ikke tolerere, fortæller han.

Delte meninger

Mandens tur mod burgerrestauranten McDonald's på den meget oversvømmede vej har sat gang i en del reaktioner online. Både på godt og ondt.

En skriver positivt: 'Når det er vanvittigt oversvømmet udenfor, men du er desperat efter at få fat i noget Maccen (McDonald's, red.)'.

Der var vand til knæene i den oversvømmede gade i Tuggerah i New South Wales på østkysten, da manden i videoen kom sejlende fredag. Foto: Skærmbillede

En anden er ikke lige så begejstret, og skriver: 'Jeg ville være pisse sur, hvis kølvandet fra hans jetski skubbede mere vand mod min bil/virksomhed/hus.'

Den australske østkyst har været ramt af voldsomme storme, som har bragt de store vandmasser med sig og har ført til flere skader på blandt andet bygninger. Regnen forventes at fortsætte henover weekenden.