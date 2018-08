Mand udgiver sig for at være læge: Behandler patienter

En læge iført kittel og stetoskop er muligvis en af de mest autoritære personer, man kan møde. Med en lang uddannelse bag sig og et job, der skal hjælpe med at behandle og redde menneskeliv, forventer man en professionel patientbehandling.

Det valgte en ung amerikansk mand at udnytte.

23-årige Ariya Ouskouian fra Californien udgav sig for at være en læge og behandlede derefter patienter på et hospital.

Det skriver CBS fredag.

Børnehospital

Ariya Ouskouian begyndte at praktisere sine 'lægekunskaber' på børnehospitalet Irvine i Californien.

Ariya slap i gennem sikkerhedspersonalet på børnehospitalet ved at overbevise dem om, at han var læge og havde mistet sit adgangskort. Han fik derfor adgang til hospitalsgangene og begyndte at behandle patienter. Ariya skulle angiveligt have diagnosticeret en patient, som havde en deform bule på halsen, uden konkret at vide hvad det var.

Hospitalspersonalet blev først mistænksomme på Ariya Ouskouians, efter at han brugte flere falske navne om andre ansatte på børnehospitalet.

Politiet blev tilkaldt, og Ariya blev anholdt på stedet.

Det er stadigvæk uklart, hvorfor Ariya Ouskouian udgav sig som læge.

Han står til at få 11 år i fængsel, oplyser amerikansk politi.