Mand vil afgøre retssag mod ekskone - i sværdkamp!

David Ostrom fra Kansas har muligvis ladet sig inspirere af hit-serien 'Game of Thrones', for han har anmodet om at få en retssag mod sin ekskone afgjort ved sværdkamp, eller 'trial by combat', som han og serien kalder det. Det kan medier som The Guardian berette.

Det er kommet så vidt for den 40-årige amerikaner, fordi han og ekskonen, Bridgette Ostrom, kæmper om forældremyndigheden og om besøgsspørgsmål angående parrets børn ved retten i Shelbys amtsdistrikt.

Og det er altså her, David har bedt Iowa-dommeren om at få stridighederne afgjort ved en sværdkamp.

Han har dog også bedt om at få 12 uger til at finde nogle japanske samuraisværd til formålet.

David Ostrom føler, at konen og hendes advokat har 'destrueret ham' i retten og at det 'aldrig udtrykkeligt er blevet bandlyst som en rettighed i USA'.

Han har dog tilbudt, at ekskonens advokat, Matthew Hudson, kan tage hendes plads i en eventuel duel.

Advokaten mener dog, at det er lige for meget af det gode.

'Sådan en omgang vejer for tungt i forhold til, hvad sagen drejer sig om', siger han.

Derfor anmodede han dommeren om at afvise David Ostroms forespørgsel.

Dommeren, Craig Dreismeier, sagde dog mandag, at han ikke kommer til at træffe nogen beslutning foreløbig.

'Indtil ordentlige procedurer indtræffer her i retten, kommer den ikke til at foretage nogen beslutning omkring klager eller lignende fra de involverede parter' sagde Dreismeier.

