Mandag har Danmark tømt årets lager for naturressourcer

Kalenderen er knap bladret en fjerdedel ind i året, men Danmark har allerede brugt sin andel af verdens naturressourcer for 2022.

Mandag vil Danmark således som det 15. land i verden ifølge tænketanken Global Footprint Network have opbrugt sin del af naturressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år.

Det betyder, at Danmark går ind i et rent overforbrug resten af året.

Og det er mildest talt kritisk, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

- Det er paradoksalt. Vi plejer at tale om os selv som et grønt foregangsland, men vi er et af de mest ressourcekrævende lande i hele verden, siger hun og tilføjer:

- Det illustrerer meget godt, hvorfor vi har en klima- og biodiversitetskrise. Vi lever for meget over evne med vores markante overforbrug.

Affald er synderen

I 2021 nåede vi skæringsdatoen som det 14. land i verden den 26. marts.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening ville det kræve mere end fire jordkloder at dække forbruget af ressourcer, hvis alle levede som i Danmark.

En af grundende til, at Danmark så tidligt på året går fra forbrug til overforbrug, er, at Danmark er det land i EU, der producerer mest affald per indbygger.

Derfor kan vores affald være et sted at starte, påpeger Maria Reumert Gjerding, som mener, at der ligger et stort politisk ansvar i at omstille Danmark til en cirkulær økonomi.

- Vi skal have brugt alle ressourcerne, så de ikke går til spilde, siger hun.

Vil være affaldsfri

Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at Danmark, ligesom Holland har gjort det, sætter sig et mål om at blive affaldsfrit i senest 2050.

Det mål skal nås med delmål. Herunder skal affaldsmængden per indbygger reduceres med 20 procent i 2030.

Og forbruget af engangsemballage skal reduceres med 50 procent inden samme år, lyder forslaget.

Det skal ifølge præsidenten gøres ved at etablere et cirkulært system.

Det kan eksempelvis være, at man får sin mad eller kaffe i en bakke eller kop, som kan afleveres, vaskes og bruges igen.

- Vi har vores pantsystem i Danmark, og hele den tankegang om at genanvende skal udvides til mange flere områder, siger Maria Reumert Gjerding.