Mandelejr: Få styr på dig selv og din pik!

Neeeej, du skal ikke dræbe kaniner eller male med din pik. Der er heller ingen guruer, superstjerner eller rollemodeller.

Det er 'bare' mænd, der har har mod på at bruge en weekend på at komme i dybere kontakt med sig selv og andre ligesindede hankøn.



Når mændene bag 'Mand21' markedsfører sig selv, er de bevidste om, at Carl-Mar Møller spøger i baghovedet hos de fleste med sine legendariske 'mand dig op'-sessions. Noget med at blive spændt fast nøgen på taget af en gammel Volvo, som drøner rundt på en stubmark, mens andre mænd fatter luftgeværet og skyder til måls efter dine nosser.



Ingen druk, ingen kvinder

'Mand21' er det modsatte. Et kærlighedsprojekt, hvor du formedelst præcis 3.495 kroner kan få fyldt den mentale værktøjskasse i det, arrangørerne kalder et berusende broderskab uden druk og kvinder at rivalisere om.



- Man rivaliserer ikke på samme måde, når man adskiller kønnene. Visse dynamikker er ikke til stede, man kan komme dybere, lyder det fra en af arrangørerne, Jakob Kærgaard, der til daglig underviser indenfor tantraens, yogaens og kampkunstens verden.

- Vi er som mænd rigtig gode til at tale om sport og arbejde, mens der er områder i livet, vi stort set aldrig taler om. For eksempel følelser og sex, og hvis det er sex, vi taler om, så bliver det oftest omklædningsrum-tøhø-agtigt, påpeger Kærgaard.







Dynamit-dynamikken

I stedet står den på meditation, sharings-groups og såkaldt holotropisk breathwork. Det handler om at blive en mere bevidst far, en bedre elsker, face dine indre dæmoner, og for eksempel få opmærksomhed på dynamikken i ens parforhold.

Også jeg må finde min mest bløde mand frem, da jeg besøger arrangørerne på Skabelonloftet, en del af det gamle B&W på Refshaleøen i København.



Jeg havner i en firkant, og en god manspreading bredstilling med Jakob Kærgaard, Sofus Midtgaard og Jonas Nyholm. Jeg skal opleve, hvad det betyder at dele sine tanker i en sharing-group.

- Vi respekterer, hvis der er noget folk ikke har lyst til at deltage i. Det hele handler jo også om at lære at sige fra, siger Sofus Midtgaard. Han arbejder som iværksætter og rådgiver. Foto: Emil Agerskov.

Vi lukker øjnene, suger luft ind, strækker ud, slapper af. Og så skiftes vi ellers til at komme med bekendelser. Det meste handler om at enten slippe eller bevare kontrollen. At sætte grænser eller finde grænser.Det føles overraskende trygt, sådan et mande-safespace. En slags arrangeret nærvær for de mange, der normalt har for meget om ørerne til for alvor at lytte og fordybe sig. Vi udbryder oven i købet et indianer-agtigt 'HO', når snakke-stafetten går videre.Jeg får at vide, at jeg skal turde gå mere ind i min og andres smerte. Og at det skal være uden stimulanser såsom pot, bajere og rom. Mit nærvær skal ikke være betinget af en rus. Det lyder plausibelt, men gamle vaner er ikke lette at lave om på, tænker jeg højt.

- Åndedrætsterapi handler om at trække vejret på en måde, så det kan minde om en psykedelisk oplevelse. Du ilter din krop, forklarer Jakob Kærgaard, der er mandecoach og sexolog. Foto: Emil Agerskov.

- Der er intet hokus-pokus over det, indvender Jakob Kærgaard.

- 90 procent af de gange, hvor kvinder ikke synes, vi er nærværende, er det fordi vi som mænd ikke har lyst til at mærke dét. Vi vil ikke mærke hendes kritik, det skaber ubehag, vi føler os mindre. Men hvis man kan stå i det, og bare mærke den smerte, så er vi der. Så kan hun mærke, vi er der. Det er pissesvært, og vi fucker alle sammen op, men det er der, vi skal hen. Vi skal længere ind, siger han med et smil.



- Du skal ikke trøste, men mærke hendes ked af det-hed. Lad hende græde færdig, i stedet for at fikse.





Jakob Kærgaard er også på vej med en bog om tantrisk orgasme. Han forklarer, at man kan lære at mestre den lyst, der ligger i vores seksuelle energi.

- Jeg tilbyder en blanding af meditative og fysiske øvelser. Du kan få kontrol over din pik, så du aldrig når det ufrivillige klimaks, og ligesom 'taber den' med en udløsning. Man kan lære at flytte energien rundt i kroppen, altså få orgasmer, der bevæger sig rundt i kroppen. Det handler om at adskille orgasme-følelsen fra din udløsning.



Det handler også om at hæve sig over EU-gennemsnittet, hvor vi mænd ligger på sølle fem minutter, før vi ikke kan klare trykket længere. Jeg tager noter.



Tantra-typer og guru-tendenser

'Mand21' hentyder til mand i det 21. århundrede, selv om mandemødet blev afholdt for første gang sidste år. Det er derfor, det i år stadig hedder 'Mand21'.



Hvis man synes det lugter lidt langhåret med tantra og bekendelsesgrupper, så er Sofus Midtgaard den første til at forstå det.

- Jeg oplevede selv en megastor modstand, da jeg for første gang blev inviteret på mandelejr. Jeg havde total modstand mod guru-tendenser og de der selvglade tantratyper, der siger, at man kan skille udløsningen fra orgasmen. Det troede jeg ikke på. Jeg tænkte også: 'Der er jo ikke nogen af dem, der har et rigtigt arbejde. Det lyder mere som en bøvet klub, hvor vi skal lege indianere og den slags'.

- Som mand er det generelt let at føle, at der ikke rigtig er noget at fikse. Fordi vi ikke er bevidste nok om det, mener Jonas Nyholm, der er selvstændig rådgivende arkitekt, ingeniør og tømrer. Foto: Emil Agerskov.

Sofus Midtgaards turning point var, at opdage, hvor meget det betød, at her var en weekend, hvor der ikke skulle laves damer.- Det, at der ingen kvinder er, skaber en grounding. Der er ingen flakken i blikkene, ingen konkurrence i at spille smart. Folk kan ligesom lægge paraderne, for der er ikke noget, der forstyrrer vores kompas. Det bliver afseksualiseret.Jonas Nyholm supplerer:

- Som mand er det generelt let at føle, at der ikke rigtig er noget at fikse. Fordi vi ikke er bevidste nok om det. Også derfor er der så mange fordomme om mandegrupper. Det er let at tro, at vi sidder 150 mænd med hovedet i skødet, som alle er blevet skilt og har det ad helvede til.



Sofus Midtgaard tager den tilbage:



- Ja, det kan jo være svært at mærke efter, hvad man føler. Hvem har lyst til at åbne det kloakdæksel? Hvad lugter der af dernede?

Jakob Kærgaard tager over:



- Man behøver ikke have et problem. Man kan godt bare være nysgerrig på at lære sig selv dybere at kende og have en fed weekend med andre mænd. Som altså ikke handler om at drikke bajere.



Sofus Midtgaard afrunder med mindet om et kompromis:



- Vi så selvfølgelig EM-kvartfinalen i fodbold sidste år. Og drak en øl til. Mere religiøse er vi heller ikke. Det var utænkeligt, at vi ikke skulle se den kamp, når vi var 150 mænd samlet. Men ingen får lov at drikke sig stive, for vi skal være friske næste dag.

Fair nok, for i følge programmet står den på Morgenpraksis (movement/meditation/dukkert) hver morgen kl. 08.00.



