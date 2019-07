Manden bag ikonisk tøjkæde er død

Grundlæggeren bag tøjkæden Primark, Arthur Ryan, er død i en alder af 83 år i sin hjemby Dublin i Irland.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

For 50 år siden etablerede han tøjkæden, der siden har vokset sig til at inkludere 350 butikker fordelt på 11 lande rundt om i Europa og USA.

Nuværende direktør i Primark Paul Marchant hylder Arthur Ryan som 'en ægte butiks-pioner', og en 'begavet købmand og visionær leder'.

'Han var innovativ og aldrig selvtilfreds, trods hans mange succeser. Han udfordrede os alle til at gøre vores bedste', siger han i pressemeddelelsen ifølge BBC.

Primark er lig med lavpris og den gennemsnitlige køb er på bare 34 danske kroner. Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix

Arthur Ryan stod selv i spidsen for virksomheden gennem fire årtier, indtil han for 10 år siden overlod den daglige drift og i stedet satte sig for enden af bordet i bestyrelseslokalet som bestyrelsesformand.

Det afholdte ham dog ikke fra stadig at være meget interesseret i forretningen og ofte besøge butikkerne, fortæller Paul Marchant.

Tøjkæden blev oprindelig født Penneys, men blev omdøbt til Primark, da man udvidede til England, hvor JC Penneys havde patent på navnet. I Irland har man dog beholdt det oprindelige navn.

Primarks bedst sælgende butik, finder man på Oxford Street i London. Her omsættes der dagligt for 500.000 pund (4,1 millioner kroner).

Foruden Irland og England findes der Primark butikker i Italien, Spanien, Tyskland Belgien og Frankrig.

