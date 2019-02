Manden bag mega-hittet 'Stik mig en øl' er død

Hitmageren Karl Peter Jensen er død, 71 år, efter længere tids sygdom. Det bekræfter hans datter, Rilla Jensen, over for Ekstra Bladet.

Han var manden bag det kæmpestore hit 'Stik Mig En Øl', som gik hele landet rundt i 1982, og som siden har hængt ved. Sangen skrev han under kunstnernavnet Carl Petter.

- Han var om nogen en festens mand. Der bliver muntert i himmelen, skriver Jørn Sørensen, som var mangeårig ven af Carl Petter, i et mindeord i Randers Amtsavis.

Aktiv i lokalsamfundet

I sit mindeord fortæller Jørn Sørensen, at Carl Petter var en stor igangsætter i lokalmiljøet.

Han var blandt andet aktiv omkring Randers Ugen, som er en lokal festuge i Randers. Derudover holdt han gang i mange aktiviteter på den lokale kro i Havndal nord for Randers, som også var den by, han boede i.

Carl Petter har også været bar- og caféejer. Han har blandt andet ejet Maren Knudsen Café og Restaurant Maxim, som begge lå på Storegade i centrum af Randers.

Skrevet på 40 minutter

I et interview med Randers Amtsavis i anledning af 25-års jubilæet for 'Stik mig en øl' fortalte Carl Petter, at han skrev hittet på blot 40 minutter. Han hørte det svenske band New Rockets spille en sang, og melodien fandt han så god, at han ville lave en dansk version.

- Jeg havde aldrig hørt sangen før, men melodien sad bare fast med det samme. Den hang lige i øret på mig. Jeg tænkte, at den måtte jeg forsøge at lave en sang på, og jeg fik melodien med hjem på et bånd, fortalte han i 2007.

Pladecover af Carl Petter og New Rockets 'Stik mig en øl'. Foto: Pladecover / Triola Records

Da Carl Petter var færdig med at skrive sangen, indspillede han den sammen med svenske New Rockets. De fik hurtigt et pladeselskab til at udgive demoen, og herefter gik det hurtigt.

Selvom Carl Petter blev landskendt, så lod han det dog ikke stige sig til hovedet.

- Nej, jeg synes ikke, at berømmelsen steg mig til hovedet. Vi er jo stadig i Jylland. Fordi man laver sådan en sang, så betyder det jo ikke, at det afstedkommer en hel masse, sagde han dengang til Randers Amtsavis.