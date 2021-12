Manden bag Nintendo er død

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Masayuki Uemura, der var hovedarkitekten bag den populære og velkendte spillekonsol Nintendo, er død. Han blev 78.

Det oplyser Ritsumeikan Universitetet i Japan, som er det universitet, hvor computerspilspioneren underviste, i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Masayuki Uemura afgik ved døden mandag, og årsagen til hans død fremgår ikke af pressemeddelelsen.

'Vi er yderst taknemmelige for for Uemuras store bidrag til udviklingen af spilindustrien ved at introducere en række konsoller. Må han hvile i fred', skrev universitetet i udmeldingen.

Han blev født i Tokyo i 1943 og begyndte at arbejde for spilfirmaet Nintendo i 1971.

Ti år senere i 1981 fik Masayuki Uemura opgaven at udvikle en spillekonsol for spil som Donkey Kong, som på det tidspunkt var virkelig populært i USA som arkadespil.

Det første spilsystem ramte det japanske marked i 1983 og blev to år senere introduceret i USA, hvor det hurtigt blev en global sensation med over 60 millioner salg verden over.